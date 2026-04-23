Weekend a Milano: il Salone, il Fuorisalone e le celebrazioni del 25 aprile

Un promemoria sugli appuntamenti più rilevanti a Milano per il 25 e il 26 aprile 2026, dal Salone del Mobile alle iniziative per la Liberazione

La primavera porta con sé un ricco calendario di appuntamenti a Milano: tra manifestazioni internazionali, celebrazioni civili e proposte per famiglie, il weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 si presenta particolarmente denso. In questo articolo trovate una panoramica organizzata per temi, con informazioni pratiche su orari, biglietti e luoghi, per scegliere cosa vedere senza perdere i dettagli essenziali.

Le proposte spaziano dal Salone Internazionale del Mobile e dalle iniziative del Fuorisalone, fino alle celebrazioni del 25 aprile, concerti tributo, mercatini sul Naviglio e attività per bambini nei teatri cittadini. Ogni sezione indica i punti salienti e le modalità di accesso per vivere al meglio il weekend.

Salone del Mobile e Fuorisalone: design in fiera e in città

Fino a domenica 26 aprile la 64esima edizione del Salone Internazionale del Mobile è ospitata a Fiera Milano Rho; l’apertura al pubblico è prevista per sabato 25 e domenica 26 aprile dalle 9:30 alle 18:30 (con una sessione speciale per studenti il venerdì 24). L’evento coinvolge oltre 1.900 espositori, con il 36,6% proveniente dall’estero, 227 brand tra debutti e ritorni e circa 169.000 mq di superficie espositiva netta.

Biennali, satellite e novità

Accanto al Salone principale troviamo il Salone del Complemento d’Arredo, Workplace3.0 e S.Project, che insieme raccolgono 915 brand (il 38,57% dall’estero). Ritornano le biennali come EuroCucina / FTK (Padiglioni 2-4), il Salone Internazionale del Bagno (Padiglioni 6-10) e il SaloneSatellite (Padiglioni 5-7). Tra le novità 2026 spicca Salone Raritas (Padiglione 9), curato da Annalisa Rosso con allestimento di Formafantasma, dedicato al design in edizione limitata. Inoltre il Masterplan del Salone Contract è stato affidato a Rem Koolhaas e David Gianotten (OMA), anticipando la nuova struttura prevista per il 2027.

Biglietti e Fuorisalone diffuso

L’ingresso alla fiera è disponibile solo tramite la piattaforma digitale ufficiale: tariffe operatori €60-85, fornitori/produttori €40-55, pubblico weekend €38-53 e studenti €15-20. In contemporanea la città è animata dalla Milano Design Week, un evento diffuso con installazioni e mostre gratuite che si estendono da Brera a Tortona, da Isola a Porta Venezia e anche in quartieri meno centrali come Certosa, Corvetto, Dergano/Bovisa, Nolo e Barona.

Fuorisalone a Palazzo Lombardia: panorama, installazioni e artigianato

In occasione del Fuorisalone il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia riapre con accesso gratuito e prenotazione obbligatoria; la terrazza sarà visitabile sabato 25 e domenica 26 aprile dalle 10:00 alle 18:00. L’evento si inserisce nel progetto Oasi Life Experience, che trasforma spazi interni ed esterni in un percorso dedicato al design e all’artigianato, con installazioni in piazza Città di Lombardia.

Tra le attrazioni allestite c’è un’orangerie trasparente che ospita arredi in legno millenario di Riva 1920, pezzi in plexiglass di Wanda2 e una vasca idromassaggio Disenia; all’esterno sono presenti salotti di Livintwist, cucine outdoor di Fògher e scultori di Quarra Italia al lavoro dal vivo. L’allestimento è curato da Letizia Fontanelli con direzione artistica di Adriana Lohmann e prevede anche un’area ristoro a cura del banco dello chef Antonino Cannavacciuolo.

25 aprile: commemorazioni e festa popolare

Il 25 aprile 2026 Milano celebra l’81° anniversario della Liberazione con il tradizionale corteo che partirà alle 14:30 da corso Venezia (angolo via Palestro) e si concluderà in piazza Duomo; il concentramento è previsto dalle ore 14 a Porta Venezia. Sulla scena istituzionale saliranno il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Anpi Milano Primo Minelli e il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, insieme a rappresentanti come la rettrice Marina Brambilla e la segretaria della Cisl Daniela Fumarola.

Cerimonie mattutine

La giornata inizia già al mattino con deposizioni di corone e commemorazioni in luoghi simbolo: piazza Tricolore, Palazzo Isimbardi, Palazzo Marino, la Loggia dei Mercanti, il Sacrario dei Caduti e piazzale Loreto tra gli altri. Queste tappe ricordano il ruolo della città nella lotta per la libertà e si svolgono tra le 9:00 e le 11:00.

Musica, mercatini e proposte per famiglie

La Festa della Liberazione prosegue al Parco Alessandrini con la manifestazione antifascista “Partigiani in ogni quartiere”: sabato 25 aprile dalle 18:30 serata con concerti e interventi, tra cui i Casino Royale e i Vallanzaska, più ospiti e interventi pubblici. Domenica 26 aprile la festa continua con sport popolare e una programmazione reggae nella Rockers Arena con Toolyo, Roots Fellas, Mr. Brown e Bro Karl.

Per gli amanti del vintage, domenica 26 aprile si tiene il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande: oltre 380 espositori su quasi due chilometri tra Corsico e Paoli, con negozi e locali della zona aperti. Sempre domenica, alle 21 alla Santeria Toscana 31 va in scena il tributo della Amy Winehouse Band con la band originale guidata da Dale Davis e la voce di Bronte Shandé; biglietti a €30.

Spettacoli per bambini

Il Teatro Bruno Munari ospita “Teresa che catturò il buio” (età consigliata dai 4 anni) sia sabato che domenica alle 16:30, mentre il Teatro della Quattordicesima propone i burattini de Meneghino e Brighella, un classico della tradizione lombarda pensato per le famiglie.