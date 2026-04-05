Oltre 130 bancarelle a Garbagnate Milanese per il mercatino del sabato mattina

Ogni sabato in via Peloritana il mercatino offre pezzi rari, atmosfere d'altri tempi e un afflusso di compratori da Como, Lecco, Monza e oltre

Il mercatino che anima il sabato mattina di Garbagnate Milanese è diventato un appuntamento fisso per chi ama il vintage e il collezionismo. Nato come iniziativa contenuta, si è trasformato in un fenomeno locale che attira famiglie, collezionisti e semplici curiosi. Tra le vie del centro, in particolare in via Peloritana e nell’area di piazza Del Mercato, si respira un’atmosfera che mescola mercatino di paese e fiera cittadina: scaffali ricolmi, banchi organizzati e clienti attenti alla ricerca di pezzi unici.

Non è solo una questione di quantità: il mercato è apprezzato per la varietà degli oggetti offerti. Dal modernariato alle porcellane d’epoca, dalle macchine da scrivere ottocentesche ai giradischi e dischi in vinile, ogni banco racconta una storia. La presenza di oltre 130 bancarelle ha trasformato un normale sabato in una giornata di grande affluenza, con file di visitatori e clienti pronti alla contrattazione e alla scoperta di tesori nascosti.

Origini e sviluppo dell’iniziativa

Il mercatino è stato fondato nel 2014 e ha mosso i primi passi con una ventina di espositori nel Parco delle Querce. Successivamente, nel 2017, l’evento si è spostato stabilmente in piazza Del Mercato, nel quadrato tra via Peloritana e via Venezia, consolidando la sua identità e aumentando progressivamente il numero di postazioni. Questo spostamento ha favorito una maggiore visibilità e una logistica più adatta a gestire un pubblico crescente, rendendo il sabato mattina un vero e proprio momento di ritrovo per il quartiere.

Organizzazione e ruoli

L’organizzazione è curata dall’associazione Gaia, che raccoglie i venditori, coordina gli accessi e programma anche analoghe iniziative nel quartiere Bovisa a Milano. Per molti espositori ottenere una postazione settimanale richiede un esborso contenuto al Comune, una formula che permette di trasformare il passatempo in una fonte di reddito accessibile: chi eredita mobili e oggetti dai nonni o chi svuota cantine trova qui una vetrina stabile per mettere in circolo pezzi unici.

La folla e il bacino d’utenza

Il mercato non attira solo residenti: le persone arrivano da diversi punti della provincia e dai territori limitrofi, talvolta persino dalla Svizzera. Tra i visitatori si contano cittadini provenienti da Como, Lecco e Monza, ma anche milanesi in cerca di oggetti introvabili. In alcune edizioni, come quella di Sabato 4 aprile, la presenza di migliaia di curiosi ha trasformato la mattinata in una delle più produttive della stagione, dimostrando la forte componente di richiamo che l’evento ha saputo costruire negli anni.

Concorrenza e contesto locale

Il mercatino di Garbagnate Milanese è cresciuto fino quasi a eguagliare, per dimensioni e partecipazione, il mercato storico di Bollate, che è stato chiuso nel 2026. Questo spostamento di attenzione testimonia come i circuiti del vintage e dell’antiquariato siano dinamici e capaci di riorganizzarsi, con nuove piazze che emergono come punti di riferimento per commercianti e visitatori.

Cosa si trova tra le bancarelle

Passeggiando tra le file si ha la sensazione di attraversare una sorta di macchina del tempo. I banchi espongono ritratti di fine Ottocento, cornici antiche, documenti d’epoca e servizi di porcellana. Tra gli oggetti più apprezzati figurano le macchine da scrivere dei primi del Novecento, le radio “giganti” con le quali un tempo si ascoltava Radio Londra e fotocamere prodotte tra il 1940 e il 1970. Non mancano i settori specializzati come quello delle monete e banconote antiche che raduna piccoli gruppi di appassionati attorno ai tavoli.

Alcuni venditori propongono mobili da salotto e comodini, spesso ereditati dalle generazioni precedenti, accostati a bambole marcate 1939 e a collezioni di posate e tazzine da tè. I dischi in vinile e i giradischi attirano una clientela nostalgica o in cerca di suoni autentici, mentre i folder di monete vengono sfogliati con cura dai collezionisti. In questo mercato si mescolano chi fa dello svuota cantine un’attività periodica e chi invece ricompone frantumi di memoria familiare per restituirli a nuova vita.