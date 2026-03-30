Parco Lago Nord a Paderno Dugnano: recupero ambientale e biodiversità

Il parco Lago Nord a Paderno Dugnano è un esempio di recupero ambientale: 50 ettari trasformati da cava a oasi con due specchi d'acqua e una zona umida che ospita una ricca biodiversità

Il Parco Lago Nord a Paderno Dugnano nasce come un progetto di riconversione ambientale che ha trasformato una vecchia cava di sabbia e ghiaia in una vasta area naturale. Su circa 50 ettari si alternano spazi verdi, percorsi e aree umide che oggi rappresentano un importante punto di riferimento per chi cerca natura e tranquillità vicino alla città.

Questo intervento è spesso citato come esempio riuscito di rinaturalizzazione di un sito estrattivo.

All’interno del parco emergono due grandi specchi d’acqua, separati da una lunga passerella alberata che invita alla passeggiata e all’osservazione della fauna. La presenza di una zona umida contribuisce a creare habitat diversi, valorizzando specie vegetali e animali tipiche di questi ecosistemi. L’insieme rende il luogo un vero polmone verde per la comunità metropolitana.

Storia della trasformazione

Il passaggio da cava a parco è avvenuto attraverso interventi mirati a favorire la restituzione di servizi ecosistemici e la fruibilità pubblica. La strategia si è concentrata su restauro ecologico e progettazione del paesaggio, con l’obiettivo di riconnettere il sito alle aree naturali circostanti. Questa metodologia non solo ha riqualificato un’area degradate, ma ha anche creato nuove opportunità per attività ricreative e di educazione ambientale.

Dalla cava alla rinaturalizzazione

La trasformazione ha incluso il rimodellamento delle sponde, la creazione di zone a diversa profondità per gli specchi d’acqua e l’introduzione di specie vegetali autoctone per stabilizzare il suolo. L’uso di piantumazioni mirate ha favorito la formazione di corridoi ecologici e la colonizzazione da parte di uccelli e insetti. Il processo può essere definito come rinaturalizzazione guidata, perché combina interventi tecnici con processi naturali per ottenere un equilibrio funzionale dell’ecosistema.

Caratteristiche del parco

Il parco si distingue per la presenza di due bacini lacustri che, pur essendo vicini, offrono paesaggi e funzioni differenti. Una lunga passerella alberata separa i bacini e costituisce un elemento di connessione visiva e funzionale. Lungo i sentieri si trovano aree picnic, punti di osservazione e percorsi didattici che permettono di apprezzare la biodiversità presente, dalle piante palustri agli uccelli acquatici.

Specchi d’acqua e zona umida

Le acque del parco non sono semplici elementi ornamentali: fungono da habitat per molte specie e da filtro naturale per la qualità dell’acqua. La zona umida è particolarmente preziosa perché ospita specie vegetali che svolgono funzioni essenziali come il ritenimento idrico e il supporto alla fauna. Questa parte del parco è un laboratorio a cielo aperto per comprendere il ruolo degli ambienti umidi nella conservazione della natura.

Valore sociale e ambientale

Oltre al valore ecologico, il parco rappresenta una risorsa per la comunità: offre spazi per attività all’aperto, sensibilizzazione ambientale e benessere psicofisico. Le scuole e le associazioni locali sfruttano l’area per attività didattiche, mentre i residenti la usano per passeggiate e sport. La presenza di un polmone verde così esteso contribuisce anche a mitigare gli effetti del clima urbano, migliorando la qualità dell’aria e offrendo refrigerio nelle giornate calde.

Infine, il progetto del Parco Lago Nord dimostra come il recupero ambientale di un sito estrattivo possa restituire valore ecologico e sociale. La combinazione di progettazione attenta, piantumazioni autoctone e gestione delle acque ha permesso di creare un’area accessibile che parla di natura, sostenibilità e comunità. Per chi desidera esplorare un esempio concreto di rigenerazione naturale, questo parco è una tappa obbligata.