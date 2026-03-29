Laboratorio di make up e skin care per donne con tumore al seno a Vanzaghello

Scopri come incontri di skin care e make up diventano uno spazio protetto per prendersi cura di sé, ritrovare fiducia e condividere momenti di benessere

Nel territorio di Vanzaghello nasce un’iniziativa dedicata alle donne che stanno affrontando o hanno già terminato terapie oncologiche: Il coraggio di splendere. L’obiettivo è semplice ma significativo: creare uno spazio dove la cura dell’aspetto diventa parte del percorso di benessere personale, separato dal contesto strettamente medico.

Il progetto è il frutto di una collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e professionisti del settore estetico, concepito per offrire incontri pratici e momenti di condivisione.

L’idea e i partner che la sostengono

Il laboratorio è stato presentato alla comunità con il coinvolgimento del sindaco Arconte Gatti e realtà associative come Cuore di Donna e i Lions San Giorgio su Legnano, insieme all’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago (Farmacia comunale). Questa rete di soggetti ha messo a disposizione competenze e risorse per trasformare un’idea in un servizio concreto: la visione comune punta alla promozione della prevenzione e del benessere integrato, con attenzione all’aspetto psicologico e sociale delle partecipanti.

Perché una rete è importante

Un progetto di questo tipo richiede sinergia tra enti pubblici e privati: le associazioni portano esperienza nel supporto alle persone colpite da tumore al seno, i club service supportano la logistica e la raccolta fondi, mentre la farmacia comunale contribuisce con risorse sanitarie e informative. La cooperazione consente di offrire un percorso gratuito o a basso costo, basato sulla competenza e sulla dignità delle partecipanti, valorizzando la dimensione comunitaria del sostegno.

Cosa offre il laboratorio

Il coraggio di splendere propone incontri pratici focalizzati su skin care e make up, pensati per rispondere alle esigenze specifiche di chi affronta terapie oncologiche: pelle sensibilizzata, cambiamenti nei lineamenti e nella percezione di sé. Le sessioni mirano a fornire strumenti semplici e replicabili a casa, dall’uso di prodotti delicati alla gestione dei piccoli effetti collaterali estetici delle cure, in un ambiente accogliente che favorisce la serenità e lo scambio tra partecipanti.

Un approccio oltre il trucco

Il laboratorio non si limita a insegnare tecniche cosmetiche: è strutturato come uno spazio di ascolto e rinforzo emotivo. Attraverso esercizi pratici e conversazioni guidate, le donne possono ricostruire la fiducia nella propria immagine e ritagliarsi momenti di benessere lontani dal contesto clinico. Questo approccio integrato considera l’aspetto estetico come uno strumento di supporto alla resilienza personale.

Modalità, sede e professionalità coinvolte

Tutte le attività si svolgeranno presso il Centro Salute Ambrosetti Calloni di Vanzaghello, un luogo pensato per accogliere le partecipanti con discrezione e comodità. Le sessioni saranno condotte da professionisti volontari del settore estetico che mettono a disposizione competenze tecniche e sensibilità relazionale per lavorare con donne in fase di cura o post-terapia. La presenza di operatori esperti garantisce un equilibrio fra risultato estetico e rispetto delle condizioni cliniche individuali.

La figura della professionista volontaria

La disponibilità di esperte del make up è un elemento chiave: tra le realtà coinvolte, la truccatrice Raffaella Ceravolo ha offerto il suo contributo in forma gratuita, portando esperienza e sensibilità al servizio. La presenza di una professionista volontaria permette di calibrare i contenuti formativi sulle esigenze reali delle partecipanti, proponendo prodotti e tecniche adatte a pelli sensibili e situazioni post-operatorie.

Impatto atteso e proposte future

L’aspettativa è che il progetto generi benefici concreti sul piano emotivo e sociale: migliorare la percezione di sé può facilitare il reinserimento nella vita quotidiana e ridurre l’isolamento. Inoltre, iniziative come questa amplificano l’importanza della prevenzione e del supporto comunitario, portando l’attenzione pubblica su percorsi di cura che includono anche la dimensione estetica. In prospettiva, la collaborazione potrebbe evolvere in percorsi continuativi e in altre attività di sensibilizzazione locale.

In sintesi, Il coraggio di splendere vuole essere un’esperienza di cura non clinica: un luogo dove la cura dell’aspetto si intreccia con il sostegno reciproco, promuovendo fiducia, forza e piccoli passi verso la rinascita personale.