Subsonica in concerto estivo a Legnano per il tour Terre Rare 96-26

I Subsonica arrivano al Rugby Sound Festival con il tour Terre Rare 96-26: un concerto sull'Isola del Castello di Legnano che celebra il nuovo album e il trentennale della band

Subsonica portano il loro tour estivo Terre Rare 96-26 nei festival italiani: un viaggio che mescola i brani simbolo della carriera con i pezzi tratti dall’ultimo lavoro. Tra le tappe spicca la serata al Rugby Sound Festival di Legnano, in programma giovedì 10 luglio, ambientata in uno scenario naturale di grande fascino.

La data di Legnano

La performance dei Subsonica fa parte del cartellone del Rugby Sound Festival ed è una delle soste estive della band torinese dopo le celebrazioni per il trentennale e le quattro serate speciali intitolate CIELI SU TORINO 96-26. Sul palco si alterneranno brani storici e nuovi pezzi, in un filo conduttore che unisce passato e presente del gruppo.

Location e atmosfera

L’appuntamento legnanese si svolge sull’Isola del Castello, una piccola lingua di terra bagnata dall’Olona e dominata dal castello di San Giorgio: una cornice che valorizza la resa scenografica e favorisce il senso di comunità tipico dei festival all’aperto. L’evento è organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano; l’idea è offrire musica live inserita in un contesto che parla del territorio.

Biglietti e accessibilità

I biglietti per la serata dei Subsonica saranno in vendita da venerdì 20 febbraio alle 12:00 sui canali ufficiali, tra cui Live Nation, e presso i punti vendita autorizzati. Le prevendite attive includono Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, dove si trovano informazioni su prezzi, posti disponibili e condizioni di rimborso. Trattandosi di un evento outdoor, potrebbero essere previste disposizioni particolari su accessi, orari e percorsi di ingresso.

Gli organizzatori forniranno assistenza per persone con disabilità: dettagli su posti riservati, servizi e procedure di accesso saranno pubblicati sui siti ufficiali e nei punti vendita. Prima di acquistare consigliamo di leggere le note sulla biglietteria per eventuali limitazioni logistiche.

Il tour e l’album

Il tour estivo accompagna l’uscita dell’undicesimo album dei Subsonica, Terre Rare, pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy e annunciato per il 20 marzo. Dopo i quattro concerti sold out sotto il titolo CIELI SU TORINO 96-26, la band porta in scena un progetto pensato sia per il live sia per l’ascolto in studio: un equilibrio tra familiarità e sperimentazione.

Musicalmente, Terre Rare nasce da suggestioni raccolte durante un viaggio nell’area mediterranea. Il disco combina l’impronta elettronica tipica del gruppo con strumenti acustici e timbri raccolti sul territorio, creando una tavolozza sonora più calda e organica. L’intento è raccontare contraddizioni e speranze del presente attraverso scelte timbriche e arrangiamenti che giocano su contrasti ed emozioni.

Cosa aspettarsi dal live

Sul palco i nuovi brani convivranno con i classici che hanno segnato la carriera dei Subsonica: il risultato sarà un set che privilegia la resa timbrica e l’impatto emotivo nei contesti live, con arrangiamenti studiati per valorizzare tanto le parti elettroniche quanto gli inserti acustici.

Il cartellone del Rugby Sound Festival

Il Rugby Sound Festival offre un palinsesto variegato pensato per attirare pubblici diversi durante l’estate milanese. Oltre ai Subsonica, tra gli artisti annunciati figurano Tony Pitony (giovedì 2 luglio) e Madame (venerdì 3 luglio). La programmazione alterna nomi di richiamo, giovani promesse e serate a tema: ad esempio appuntamenti dedicati agli anni ’90 e la Zarro Night, con il gruppo Il Pagante come special guest.

Storia e identità del festival

Nato nel 1999, il Rugby Sound Festival si è affermato come una delle manifestazioni musicali estive più seguite della zona. La direzione artistica punta a creare serate che siano esperienze collettive, scegliendo location suggestive come l’Isola del Castello per gli eventi principali. La tappa dei Subsonica sintetizza questo approccio: nuove sonorità mescolate alla celebrazione di un percorso artistico consolidato, con una cura produttiva che mette al centro territorio, pubblico e atmosfera.

La data di Legnano

La performance dei Subsonica fa parte del cartellone del Rugby Sound Festival ed è una delle soste estive della band torinese dopo le celebrazioni per il trentennale e le quattro serate speciali intitolate CIELI SU TORINO 96-26. Sul palco si alterneranno brani storici e nuovi pezzi, in un filo conduttore che unisce passato e presente del gruppo.0