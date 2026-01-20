Ritorna il Campaccio Cross Country: Scopri il Grande Evento a San Giorgio su Legnano!

Il Campaccio Cross Country si appresta a coinvolgere San Giorgio su Legnano con una straordinaria combinazione di sport e festeggiamenti. Questo evento di corsa campestre promette di attrarre atleti di ogni livello e appassionati di sport, creando un'atmosfera festiva che celebra la comunità e l'amore per l'attività fisica. Unisciti a noi per un giorno indimenticabile di competizione e divertimento!

Il Campaccio Cross Country torna a San Giorgio su Legnano, e la comunità si mobilita per accogliere questa prestigiosa manifestazione. In programma per il 25 gennaio, con eventi che inizieranno già il 24, la 69ª edizione di questo attesissimo evento promette di attrarre atleti di calibro internazionale e appassionati di tutte le età.

Inserito nel Gold Level Cross Country Tour della World Athletics, il Campaccio rappresenta un’importante opportunità per i corridori di competere in un contesto di alta qualità. La storica corsa campestre vedrà la partecipazione di atleti di spicco provenienti da tutto il mondo, rendendo San Giorgio un punto di riferimento per gli amanti dello sport.

Colori e iniziative per una comunità unita

Per celebrare questo evento, il paese si trasformerà in un vibrante mosaico di arancione e blu, i colori della Unione Sportiva Sangiorgese, organizzatrice della manifestazione. I commercianti locali hanno aderito a un’iniziativa che prevede la decorazione delle vetrine con temi legati alla corsa, creando così un’atmosfera festosa e accogliente per atleti e visitatori.

Coinvolgimento della comunità

Non solo i negozi, ma anche i cittadini sono stati invitati a partecipare attivamente decorando i propri balconi e finestre con i colori ufficiali, contribuendo a costruire un senso di solidarietà e unità in tutta San Giorgio. Questo spirito di comunità è ciò che rende il Campaccio un evento tanto atteso da tutti.

Attività per tutti prima della gara

Il 24 gennaio, la giornata si arricchirà di eventi con il Campaccio Popolare, che si svolgerà al Centro Sportivo Comunale “A. Alberti”. Quest’iniziativa include attività sportive aperte a tutti, come una corsa non competitiva e una passeggiata di Nordic Walking, pensate per coinvolgere e unire la comunità.

Corri con i Campioni

Un appuntamento imperdibile sarà la 5K Charity Run, che permetterà ai partecipanti di correre insieme ad atleti di élite del Campaccio. Questa corsa non solo promuove l’attività fisica, ma contribuisce anche a cause benefiche, rendendo l’evento ancora più significativo.

Le iscrizioni per questa manifestazione sono aperte e i partecipanti possono registrarsi fino al 20 gennaio. Le modalità di iscrizione sono semplici e possono essere effettuate online o tramite email, garantendo così una facile partecipazione per chiunque voglia unirsi alla festa dello sport.

Un weekend di sport e passione

Il Campaccio 2026 non sarà solo una competizione, ma un vero e proprio weekend di sport e passione che unirà la comunità di San Giorgio su Legnano. Con gare per tutte le categorie, dai più giovani agli adulti, ci sarà qualcosa per ogni amante della corsa e dello sport.

Il Campaccio Cross Country rappresenta molto più di una semplice gara: è un evento che celebra l’unità, la passione e l’amore per lo sport, coinvolgendo ogni membro della comunità. Rimane solo da attendere il 25 gennaio, quando San Giorgio su Legnano sarà pronta a vivere un momento indimenticabile.