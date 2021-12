Il gioco online? Sì, ma solo in totale sicurezza

Oggigiorno che il raggiro è dietro l’angolo, spesso ci chiediamo: "il sito all’interno del quale sto per entrare è sicuro?"

Alcuni suggerimenti per riconoscere un vero sito AAMS

Diciamoci la verità: giocare online piace praticamente a tutti, perché è un’attività che ci fa sognare a occhi aperti, grazie ai tanti passatempi presenti, ideati e progettati per venire incontro alle nostre esigenze. Ciò che invece non piace a nessuno è il dubbio che si insinua quando per la prima volta scegliamo di relazionarci con un’azienda che opera nel settore ludico. La domanda che da neofiti giustamente ci facciamo è: il sito all’interno del quale sto per entrare è sicuro? Domanda più che legittima, soprattutto oggigiorno che il raggiro è dietro l’angolo. Per prima cosa ricordiamo che un sito sicuro è un sito AAMS, ossia che vanta l’approvazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite logo sovrapposto. Siccome questa cosa a noi non basta per essere tranquilli al 100%, vi consigliamo di verificare se la connessione sia o meno protetta attraverso la crittografia dati; banalmente se sulla schermata del sito da voi prescelto notate un lucchetto chiuso, ecco quello è un buon segno. Tuttavia non può essere l’unico buon segno a cui affidarsi: in aggiunta è sempre meglio controllare se lì è presente l’informativa sulla privacy. Se sì allora significa che abbiamo fatto quasi la scelta giusta. Quasi perché ora è giunto il momento di dare un’occhiata a come funzionano i pagamenti digitali; chi gioca online innanzitutto deve aprire un conto gioco e deve poterlo fare attraverso pochi click. Se ciò avviene, ecco che come ultima cosa ci conviene verificare se i circuiti di pagamento utilizzati dal sito/piattaforma siano quelli classici, come ad esempio Mastercard, Visa o PayPal. Assolto quest’altro compito possiamo dormire tranquilli, o, meglio, trascorrere ore in totale spensieratezza. La tecnologia, che non conosce battute d’arresto, in fondo è nostra amica: basta solo imparare a conoscerla!

Un’ulteriore verifica è necessaria (almeno per scrupolo)

Anche se ora abbiamo capito come fare per riconoscere quali sono i siti sicuri, e dunque quali sono le slot AAMS, è necessario comunque un ulteriore approfondimento. D’altronde quando c’è di mezzo la sicurezza online nulla deve essere lasciato al caso. Diversamente il gioco non sarebbe tale, quanto piuttosto una fonte di preoccupazione di cui facciamo volentieri a meno! Cosa ci tocca fare ancora per poter usufruire di un passatempo privo di pericoli? Controllare che i bonus che elargisce o che promette di elargire siano in linea con quelli dei competitor che operano nel settore del gioco online.

Occhio ai bonus troppo generosi

Se un sito vi promette bonus troppo generosi, soprattutto se siete neofiti e avete bisogno di una “spinta” in più per lasciarvi andare, state attenti e leggere le recensioni dei casinò. State attenti perché tutti i più importanti leader di settore offrono, chi più chi meno, bonus, o promozioni, dello stesso tipo. Detto diversamente, diffidate da chi vi promette la luna, perché quando si ha a che fare con l’entertainment di ultima generazione quasi tutto dipende da noi, dalla nostra voglia di imparare nel dettaglio un passatempo e dalla nostra voglia di mettere in atto strategie che si riveleranno vincenti. Le scorciatoie insomma non esistono. E per fortuna, aggiungeremmo noi.