Percorso partecipativo per la metropolitana M6 a Milano: bando per operatori

Il Comune di Milano cerca operatori per coordinare un processo pubblico e inclusivo legato alla futura metropolitana M6, con un budget stimato di 135mila euro

Il Comune di Milano ha lanciato un avviso per identificare gli operatori economici che guideranno il percorso partecipativo collegato alla progettazione della futura linea metropolitana M6. Il progetto prevede una durata complessiva di otto mesi, un valore stimato di 135mila euro e la realizzazione di almeno dieci incontri pubblici in presenza distribuiti sul territorio.

Le candidature devono essere presentate entro il 12 maggio 2026, mentre per richieste di chiarimento è indicato un contatto PEC con scadenza al 7 maggio 2026. L’avviso ha una natura esplorativa e servirà a selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva di affidamento.

Accanto alla progettazione tecnica della linea, avviata nel 2026, l’Amministrazione ha scelto di affiancare un processo di informazione e ascolto rivolto a cittadini, associazioni, comitati e stakeholder locali. L’obiettivo è costruire decisioni condivise che tengano conto non solo degli aspetti ingegneristici ma anche delle ricadute sociali e urbane. Il percorso richiede competenze organizzative, capacità di mediazione e strumenti di comunicazione accessibili, inclusivi e multicanale per favorire una partecipazione ampia e consapevole.

Obiettivi e campo d’azione del percorso

Il primo scopo del percorso è garantire trasparenza e coinvolgimento reale: la linea M6 influenzerà le connessioni tra i quartieri e la qualità della vita, perciò è cruciale ascoltare le esigenze delle comunità interessate. In questo contesto, il percorso partecipativo si propone di integrare la progettazione tecnica con contributi locali, consentendo di identificare priorità, criticità e opportunità legate al tracciato e alle stazioni. La partecipazione non è pensata come un adempimento formale, ma come un elemento operativo per orientare scelte che avranno effetti duraturi sulla città.

Attività previste

Tra le attività richieste ai soggetti selezionati figurano la mappatura degli stakeholder, la progettazione di un processo partecipato strutturato, l’organizzazione e la facilitazione di incontri pubblici, la gestione di eventuali conflitti e la predisposizione di strumenti comunicativi accessibili. Sono previste strategie multicanale, con l’uso di piattaforme digitali per ampliare la partecipazione e la produzione di materiali informativi chiari. In particolare, il piano dovrà includere modalità di facilitazione per raccogliere osservazioni e proposte in modo organizzato e tracciabile.

Inclusione e servizi di supporto

Un’attenzione specifica sarà riservata all’inclusione: il bando richiede l’attivazione di servizi quali interpretariato in LIS, mediazione linguistica e servizi di intrattenimento per bambini, per rimuovere barriere alla partecipazione. Il fine è rendere gli incontri realmente accessibili, permettendo a persone con esigenze diverse di contribuire in modo efficace. L’adozione di strumenti pensati per l’accessibilità è considerata elemento qualificante nella valutazione delle proposte, così da favorire una rappresentanza ampia e diversificata delle comunità coinvolte.

Budget, durata e impegno operativo

Il percorso ha un valore stimato di 135mila euro e una durata di otto mesi, con almeno dieci incontri pubblici in presenza distribuiti sul territorio comunale. Questa struttura mira a garantire continuità nel confronto e una presenza capillare nei quartieri interessati dal tracciato. L’avviso ha carattere esplorativo: le candidature per la preselezione saranno valutate e i soggetti ritenuti idonei saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di affidamento, che richiederà la presentazione di proposte operative dettagliate.

Perché coinvolgere la cittadinanza

Secondo l’Amministrazione, il trasporto pubblico è anche uno strumento di giustizia urbana: una rete capillare può migliorare l’accesso ai servizi e ridurre le disuguaglianze tra aree diverse della città. Le assessore coinvolte sottolineano che l’esperienza delle recenti opere metropolitane, come la M4, ha mostrato quanto i cantieri e le nuove stazioni possano trasformare il tessuto urbano. Coinvolgere i cittadini fin dalle fasi progettuali permette di individuare soluzioni condivise e di aumentare l’accettazione sociale dell’opera, migliorandone l’efficacia sul lungo periodo.

Il percorso si concluderà con una restituzione pubblica degli esiti attraverso analisi e reportistica trasparente, così da tracciare le proposte raccolte e le scelte adottate. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune tramite PEC all’indirizzo monitoraggiopiani@pec.comune.milano.it entro il 7 maggio 2026. La fase successiva prevederà la selezione del proponente designato e l’avvio operativo delle attività partecipative sul territorio.