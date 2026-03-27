Giornata di stop al trasporto pubblico a Milano: cosa sapere sullo sciopero del 27 marzo 2026

Milano si prepara a una giornata complicata per la mobilità: lo sciopero indetto da Al Cobas colpisce metro, bus e tram con stop programmati e la chiusura parziale della linea M3

Milano vive una giornata di tensione nella mobilità urbana a causa dello sciopero che coinvolge il personale dei servizi di trasporto pubblico. La protesta, proclamata dal sindacato Al Cobas, è stata confermata anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Atm, che hanno annunciato possibili interruzioni e corse ridotte nella giornata del 27 marzo 2026.

Gli orari più critici segnalati dall’azienda sono due fasce temporali ben definite: la mattina e la sera, con effetti diretti sui pendolari e sui cittadini.

Secondo le comunicazioni ufficiali, il servizio potrebbe risultare non garantito dalle 8.45 alle 15 e di nuovo dalle 18 fino al termine del servizio serale; la modalità operativa prevede quindi interruzioni e riprese temporanee dell’attività ferroviaria e di superficie. I vertici aziendali invitano a consultare i canali istituzionali prima di mettersi in viaggio e a considerare soluzioni alternative dove possibile.

Impatto sulla rete metropolitana e sui mezzi di superficie

Già nelle prime ore sono emerse ricadute concrete sulla circolazione: la linea M3 ha subito una chiusura parziale sul tratto tra Comasina e Milano Centrale, mentre continua a circolare tra Milano Centrale e San Donato. Le altre linee metropolitane (M1, M2, M4 e M5) risultano operative ma con possibili rallentamenti e corse ridotte. Anche bus, tram e filobus sono segnati come attivi nelle fasi iniziali, ma la situazione resta dinamica e soggetta a variazioni.

Chiusure, limitazioni e punti critici

La chiusura della M3 su una porzione della linea è uno degli elementi più rilevanti: per molti pendolari significa dover riprogrammare tragitti e tempi di percorrenza. Gli sportelli informativi e i canali online di Atm sono rimasti operativi per fornire aggiornamenti, ma non si escludono ulteriori modifiche, sostituzioni e chiusure temporanee di altre tratte nel corso della giornata. In queste condizioni, l’uso di servizi alternativi o la riorganizzazione degli appuntamenti sono opzioni praticabili.

Cause dello sciopero e rivendicazioni

Alla base dello stop ci sono motivazioni legate alle condizioni di lavoro: Al Cobas denuncia turni troppo pesanti, un aumento dei carichi operativi senza un adeguato rinforzo degli organici e salari che non tengono il passo con l’inflazione. In altre parole, la protesta nasce da una percezione diffusa tra il personale che l’organizzazione dell’attività quotidiana penalizzi chi gestisce il servizio sul campo.

Richieste principali dei lavoratori

Tra le principali istanze avanzate emergono richieste precise: un aumento salariale significativo rispetto alle proposte attuali, turni di lavoro più sostenibili e la fine degli spezzamenti imposti, pause certe durante il servizio, garanzie su ferie e recuperi e un miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene. Inoltre il sindacato solleva critiche verso l’azienda per la scarsità di confronto e verso alcune sigle sindacali definite poco coraggiose nelle trattative.

Cosa possono fare cittadini e pendolari

Per chi deve spostarsi è consigliabile pianificare il viaggio con anticipo, consultando i canali ufficiali di Atm e delle autorità locali per aggiornamenti in tempo reale. Considerare partenze anticipate, percorsi alternativi o mezzi privati può ridurre il rischio di ritardi. Nei casi di spostamenti non rinviabili è utile verificare anche le possibili soluzioni intermodali, tenendo conto che alcune linee rimangono operative nonostante lo sciopero.

In conclusione, la giornata del 27 marzo 2026 mette alla prova la mobilità milanese: le tensioni tra lavoratori e azienda riflettono questioni strutturali che il sindacato intende portare alla luce con la protesta. Per limitare il disagio è fondamentale l’informazione puntuale e la flessibilità di chi si muove in città, mentre resta aperto il confronto tra le parti per trovare soluzioni durature alle richieste di chi ogni giorno mantiene in piedi il servizio pubblico.