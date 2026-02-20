Lavori sulla S.P. 228: modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico

Lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 228 impongono la chiusura temporanea del tratto interessato e modifiche al servizio di trasporto pubblico; ecco cosa sapere per spostarsi.

È in programma un intervento di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 228, la strada che collega i Comuni di Albairate e Corbetta. Per garantire la sicurezza delle operazioni e degli operatori, la carreggiata sarà soggetta a una chiusura temporanea che modificherà la circolazione e il servizio di linea.

Le disposizioni previste mirano a ridurre i rischi connessi ai cantieri stradali su una strada dal calibro ridotto che non consente manovre in presenza di traffico. Nel testo seguente sono illustrate le limitazioni, le eccezioni e le variazioni al trasporto pubblico a cui prestare attenzione.

Chiusura temporanea e sicurezza

La chiusura interesserà la carreggiata principale per permettere le operazioni di cantiere in condizioni protette. Le misure adottate privilegeranno la tutela degli operatori e degli utenti della strada, con cantieri delimitati e presidi di sicurezza.

Dal punto di vista del cittadino, le autorità locali prevedono itinerari alternativi e segnaletica temporanea per ridurre i disagi. Seguiranno dettagli su limitazioni, eccezioni e modifiche al servizio di linea.

Dettagli della chiusura e ambito dell’intervento

Proseguendo con le informazioni sulle limitazioni, l’area di lavoro interessa il tratto della strada provinciale già indicato nella ricostruzione precedente.

Il cantiere interesserà il segmento compreso tra il Km 2+800 e il Km 4+700 della S.P. 228. L’intervento riguarda la pavimentazione e le opere accessorie previste dal progetto esecutivo.

La misura di interdizione al transito veicolare sarà attiva dal 25/02/2026 al 26/02/2026. L’adozione di questa finestra temporale permette di concentrare le lavorazioni in condizioni controllate.

L’orario giornaliero di interdizione è dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Tale fascia riduce le interferenze con il traffico ricorrente e facilita le operazioni di sicurezza sul cantiere.

Durante le attività saranno mantenute le necessarie misure di segnalazione e protezione per garantire la sicurezza di operatori e utenti.

Accessi consentiti e motivazioni tecniche

Dopo la fase di allestimento, durante le giornate di chiusura sarà consentito il transito esclusivamente ai residenti e a chi deve raggiungere un’attività ubicata nell’area interessata dal divieto. La restrizione è necessaria perché la sezione stradale non consente l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico veicolare continuativo. Per ragioni di sicurezza operative il circuito del cantiere richiede l’assenza di transiti non autorizzati. Gli operatori verificheranno documenti e motivazioni all’accesso per prevenire interferenze con le attività in corso.

Impatto sul trasporto pubblico e modi alternativi

Il servizio autobus gestito da STAV subirà variazioni concordate con l’Amministrazione comunale. Le modifiche prevedono lo spostamento di alcune fermate e deviazioni di percorso che potranno allungare i tempi di viaggio. L’azienda ha annunciato percorsi alternativi e fermate provvisorie nelle vie adiacenti per garantire la continuità del servizio. Si raccomanda ai passeggeri di consultare gli avvisi ufficiali di STAV per gli orari aggiornati e le nuove collocazioni delle fermate.

Variazioni di percorso e fermate coinvolte

La fermata di via Donatori di Sangue ad Albairate sarà temporaneamente spostata in via Don Sturzo.

Il percorso deviato proseguirà verso Vittuone e quindi verso Corbetta, per poi riprendere il tracciato consueto in direzione di Santo Stefano.

La frazione di Cerello resterà esclusa dal servizio in entrambe le direzioni per l’intera durata delle limitazioni.

Le modifiche si applicano alle corse indicate negli avvisi ufficiali di STAV; si raccomanda di consultare gli aggiornamenti pubblicati dall’operatore per gli orari e le collocazioni precise.

Tempi di viaggio, orari e raccomandazioni

La deviazione del percorso comporterà un allungamento dei tempi di percorrenza stimato intorno ai 12/15 minuti. Dal punto di vista del passeggero, gli spostamenti potrebbero richiedere maggiore flessibilità negli orari di imbarco e cambi. Si raccomanda di verificare gli aggiornamenti pubblicati dall’operatore STAV e la segnaletica temporanea presente in loco per le collocazioni precise delle fermate e le modifiche agli orari.

Consigli per automobilisti, ciclisti e utenti del bus

Chi deve spostarsi nei giorni dell’intervento è invitato a pianificare percorsi alternativi e ad arrivare con anticipo alle fermate. Gli automobilisti dovrebbero evitare, se possibile, il tratto interessato. I ciclisti devono prestare attenzione alla segnaletica e seguire le deviazioni previste.

Per i residenti e per chi svolge attività all’interno dell’area cantierata rimane valido il transito autorizzato, previa verifica con il personale di cantiere. È opportuno collaborare con gli addetti per non ostacolare le operazioni e per garantire la sicurezza degli operatori.

Queste operazioni fanno parte di un piano di manutenzione finalizzato a migliorare la sicurezza e la qualità della carreggiata. Il rinnovo della pavimentazione bituminosa contribuirà a ridurre le criticità dovute al deterioramento e alle buche, rendendo la S.P. 228 più sicura una volta ultimati i lavori.

Si raccomanda di consultare gli avvisi pubblicati dall’operatore e la segnaletica temporanea presente in loco per le collocazioni precise delle fermate e le modifiche agli orari. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’operatore.