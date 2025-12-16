×
Trasporti
Tutte le navette per gli aeroporti di Milano ora prenotabili su Flibco

Flibco amplia la propria offerta e rende ancora più semplice e digitale l’organizzazione degli spostamenti verso gli aeroporti milanesi. Ora, i viaggiatori possono prenotare direttamente su flibco.com o tramite app anche i servizi navetta per l’Aeroporto di Malpensa e l’Aeroporto di Linate, che si affiancano alla linea già attiva per l’Aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).

Flibco: prenota ora i trasferimenti verso gli hub di viaggio

Con tre aeroporti disponibili su un’unica piattaforma, Flibco diventa il punto di riferimento per chi cerca un transfer comodo, affidabile e completamente digitale da e per Milano.

Un servizio semplice, digitale e conveniente

Attraverso il sito flibco.com e l’app dedicata, i passeggeri possono acquistare i biglietti in pochi clic e beneficiare di numerosi vantaggi:

  • Prenotazione rapida e intuitiva
  • Biglietti flessibili
  • Bagaglio incluso nel prezzo
  • Navette puntuali e affidabili
  • Tariffe competitive

 

Per facilitare gli spostamenti verso gli aeroporti milanesi, Flibco mette a disposizione un codice promozionale che consente di usufruire del 20% di sconto* sul prossimo viaggio da Milano verso uno dei tre aeroporti, utilizzando il codice MILANO/20 

Le nuove linee nel dettaglio:

Milano – Malpensa

Un collegamento comodo e frequente verso il principale aeroporto internazionale della città.

  • Partenze ogni 30 minuti
  • Bagaglio incluso
  • Biglietti flessibili
  • Prezzi a partire da 10 €

Scopri di più sul bus Milano – Malpensa 

 

Milano – Linate

La soluzione più rapida per raggiungere l’aeroporto cittadino.

  • Arrivo a Linate in soli 25 minuti
  • Bagaglio incluso
  • Biglietti flessibili
  • Prezzi a partire da 7 €

Scopri di più sul bus Milano Centrale – Linate

 

Milano – Orio al Serio

  • Partenze ogni 30 minuti
  • Bagaglio incluso
  • Biglietti flessibili
  • Prezzi a partire da 8€ prenotando in anticipo

Scopri di più sulla bus Milano – Orio al Serio  

 

* Codici Sconto disponibili fino al 31.12.2025. Valido per: Milano–Orio al Serio, Milano–Malpensa, Milano–Linate

 

Informazioni su flibco.com

Flibco è lo specialista europeo per il trasporto da e verso gli aeroporti. I suoi servizi di navette sono disponibili in una dozzina di aeroporti europei (tra cui Charleroi-Bruxelles Sud, Brussels Airport, Londra Stansted, Francoforte Hahn, Budapest, Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Torino Airport). Al servizio dei consumatori, Flibco cerca costantemente di facilitare la vita quotidiana dei viaggiatori. Inoltre, viaggiare con flibco.com garantisce un viaggio comodo, conveniente ed ecologico verso l’aeroporto. Wi-fi a bordo, prese per ricaricare i dispositivi elettronici e molto altro: tutto è progettato per offrire ai passeggeri la miglior esperienza di viaggio possibile.

