Tutte le navette per gli aeroporti di Milano ora prenotabili su Flibco

Flibco amplia la propria offerta e rende ancora più semplice e digitale l’organizzazione degli spostamenti verso gli aeroporti milanesi. Ora, i viaggiatori possono prenotare direttamente su flibco.com o tramite app anche i servizi navetta per l’Aeroporto di Malpensa e l’Aeroporto di Linate, che si affiancano alla linea già attiva per l’Aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).

Con tre aeroporti disponibili su un’unica piattaforma, Flibco diventa il punto di riferimento per chi cerca un transfer comodo, affidabile e completamente digitale da e per Milano.

Un servizio semplice, digitale e conveniente

Attraverso il sito flibco.com e l’app dedicata, i passeggeri possono acquistare i biglietti in pochi clic e beneficiare di numerosi vantaggi:

Prenotazione rapida e intuitiva

Biglietti flessibili

Bagaglio incluso nel prezzo

Navette puntuali e affidabili

Tariffe competitive

Per facilitare gli spostamenti verso gli aeroporti milanesi, Flibco mette a disposizione un codice promozionale che consente di usufruire del 20% di sconto* sul prossimo viaggio da Milano verso uno dei tre aeroporti, utilizzando il codice MILANO/20

Le nuove linee nel dettaglio:

Milano – Malpensa

Un collegamento comodo e frequente verso il principale aeroporto internazionale della città.

Partenze ogni 30 minuti

Bagaglio incluso

Biglietti flessibili

Prezzi a partire da 10 €

Scopri di più sul bus Milano – Malpensa

Milano – Linate

La soluzione più rapida per raggiungere l’aeroporto cittadino.

Arrivo a Linate in soli 25 minuti

Bagaglio incluso

Biglietti flessibili

Prezzi a partire da 7 €

Scopri di più sul bus Milano Centrale – Linate

Milano – Orio al Serio

Partenze ogni 30 minuti

Bagaglio incluso

Biglietti flessibili

Prezzi a partire da 8€ prenotando in anticipo

Scopri di più sulla bus Milano – Orio al Serio

* Codici Sconto disponibili fino al 31.12.2025. Valido per: Milano–Orio al Serio, Milano–Malpensa, Milano–Linate

Informazioni su flibco.com

Flibco è lo specialista europeo per il trasporto da e verso gli aeroporti. I suoi servizi di navette sono disponibili in una dozzina di aeroporti europei (tra cui Charleroi-Bruxelles Sud, Brussels Airport, Londra Stansted, Francoforte Hahn, Budapest, Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Torino Airport). Al servizio dei consumatori, Flibco cerca costantemente di facilitare la vita quotidiana dei viaggiatori. Inoltre, viaggiare con flibco.com garantisce un viaggio comodo, conveniente ed ecologico verso l’aeroporto. Wi-fi a bordo, prese per ricaricare i dispositivi elettronici e molto altro: tutto è progettato per offrire ai passeggeri la miglior esperienza di viaggio possibile.