Dal 27 febbraio al 16 marzo, il Teatro Nazionale di Milano ospita un grande musical ispirato a una storia vera.

Un viaggio nel mondo di Frank Abagnale Junior

Dal 27 febbraio al 16 marzo, il Teatro Nazionale di Milano si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e colpi di scena con il musical Prova a prendermi, ispirato al celebre film del 2002 con Leonardo Di Caprio e Tom Hanks. Questo spettacolo, che ha già conquistato Broadway, racconta la straordinaria storia vera di Frank Abagnale Junior, un giovane truffatore che, negli anni ’60, ha ingannato l’America intera, riuscendo a frodare banche, compagnie aeree, ospedali e alberghi, tutto per realizzare il suo sogno americano.

Un cast d’eccezione

Il musical, prodotto da nomi noti come Aggiungi un Posto a Tavola e Rapunzel, vanta un cast di talenti straordinari. Claudio Castrogiovanni interpreterà Carl Hanratty, il detective dell’FBI che dà la caccia a Frank, mentre Tommaso Cassissa vestirà i panni del protagonista, un ruolo che richiede versatilità e carisma. Simone Montedoro sarà il padre di Frank, un personaggio che aggiunge profondità alla narrazione. La combinazione di questi attori promette di portare in vita una storia avvincente e ricca di emozioni.

Musica e scenografia coinvolgenti

La magia di Prova a prendermi non si limita alla trama avvincente. Grazie alla collaborazione di Terence McNally per il libretto e dei premiati Marc Shaiman e Scott Wittman per le musiche, lo spettacolo offre un’esperienza musicale indimenticabile. Le canzoni, che spaziano da momenti di intensa drammaticità a brani più leggeri e divertenti, accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le avventure di Frank. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ricreerà l’atmosfera degli anni ’60, trasportando gli spettatori in un’epoca di sogni e inganni.

Biglietti e informazioni

I biglietti per Prova a prendermi sono già disponibili online, e si consiglia di prenotare in anticipo per non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario spettacolo. Con una storia che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo e un cast di talenti, il musical promette di essere uno degli eventi più attesi della stagione teatrale milanese.