Scopri tutte le date e le informazioni sul tour di Ludovico Einaudi a Milano.

Il tour teatrale di Ludovico Einaudi

Il celebre pianista e compositore Ludovico Einaudi si prepara a incantare il pubblico milanese con il suo attesissimo tour teatrale, che si svolgerà al Teatro Dal Verme da novembre a dicembre 2025. Dopo il successo del Summer Portraits Tour, Einaudi torna sul palcoscenico europeo con nove concerti imperdibili, promettendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Biglietti e disponibilità

I biglietti per le date milanesi sono già disponibili sui circuiti di Ticketmaster, e si prevede un rapido esaurimento, come già accaduto per le tappe precedenti del tour. Gli appassionati di musica classica contemporanea non possono perdere l’opportunità di assistere a queste performance dal vivo, che uniscono la maestria di Einaudi a un’atmosfera intima e suggestiva.

Il programma del tour

Il Summer Portraits Tour, che celebra i vent’anni di collaborazione con l’etichetta Decca, è iniziato il 9 ottobre all’Auditorium del Lingotto di Torino e proseguirà nei principali teatri europei. Le date di novembre sono già sold out, e il tour toccherà anche le arene di Germania, Svizzera e Francia tra febbraio e marzo 2025. A maggio, Einaudi si esibirà per la terza volta al Waldbühne di Berlino e a giugno tornerà alla storica Royal Albert Hall di Londra per una residency di cinque concerti, tutti esauriti.

Un ensemble di talenti

Ad accompagnare Einaudi sul palco ci sarà un ensemble di musicisti di talento, tra cui Federico Mecozzi al violino, Redi Hasa al violoncello, Francesco Arcuri alle percussioni, Alberto Fabris al basso, Gianluca Mancini alle tastiere, Rocco Nigro alla fisarmonica e l’Ensemble d’archi Rimini Classica. Il cuore della performance sarà il nuovo album The Summer Portraits, il diciassettesimo della sua carriera, che include sia nuove composizioni che brani dal suo vasto repertorio. Ogni concerto sarà un viaggio emozionante attraverso le sonorità uniche di Einaudi, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.