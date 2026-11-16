Una raffica di email minatorie colpisce le scuole italiane e il Viminale cambia le regole sulle evacuazioni.

Nella mattinata di lunedì 16 novembre una nuova ondata di email minatorie è arrivata nelle caselle di posta di diversi istituti scolastici. Nonostante il tono allarmante dei messaggi, negli istituti di Milano non sono state disposte evacuazioni e le lezioni sono proseguite regolarmente.

Nei testi ricevuti dalle segreterie si parla di esplosivi nascosti negli edifici e di cibo contaminato. Una frase cita la presenza di azoturo di sodio e cianuro di potassio nel cibo, mentre la firma è quella di M.A., che si presenta come Mikhail Andropov, lo stesso firmatario di altre mail simili. Il messaggio annuncia un’esplosione entro 40 minuti.

Il precedente dell’11 novembre

Il contesto è quello dell’11 novembre, quando oltre 6mila istituti sono stati raggiunti da minacce analoghe. Molti hanno chiuso in anticipo o sono stati evacuati. Il Viminale, con il ministero dell’Interno, ha stabilito che una minaccia con carattere manifestamente seriale, fatta di messaggi identici o quasi, inviati indistintamente a molti destinatari, è da considerarsi inattendibile.

Quando scatta l’evacuazione

Un nuovo protocollo, definito in una riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), stabilisce che una email non basta più a far uscire studenti e personale. Servono elementi concreti, come un oggetto sospetto nell’edificio o nei pressi, anomalie o segnalazioni che indichino un rischio reale. Le verifiche passano al Questore, che propone al Prefetto lo sgombero solo quando è davvero necessario.

Le nuove disposizioni valgono anche per tribunali, prefetture, questure, sedi ministeriali, uffici comunali, Agenzia delle entrate, Inps e Inail, oltre che per aeroporti, stazioni, ospedali, centrali del 118 e servizi essenziali.