Il nuovo reparto maternità del Policlinico di Milano riorganizza oltre 3.000 mq con legno, luce soffusa e suoni studiati per migliorare l'esperienza di nascite e degenze.

Il Padiglione Sforza del Policlinico di Milano sta per aprire una maternità che supera i 3.000 metri quadrati, frutto di una collaborazione tra la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS e lo studio di architettura Park Associati. L’obiettivo è trasformare gli spazi tradizionali in ambienti in cui benessere emotivo e assistenza clinica convivano armoniosamente.

Il progetto, denominato “Umanizzazione della nascita”, coinvolge sale parto, sale operatorie, degenze per gravidanze complesse e aree dedicate al relax familiare. La scelta di materiali naturali, superfici in legno e colori tenui richiama l’atmosfera di una casa, riducendo la freddezza tipica degli ambienti ospedalieri.

Materiali, colori e atmosfera domestica

Park Associati ha inserito legno e materiali naturali su più di 3.000 mq, creando pareti con finiture calde e pavimenti che assorbono il rumore. Le palette cromatiche includono tonalità pastello e sfumature neutre, pensate per favorire il riposizionamento psicologico delle future mamme e dei loro familiari.

Dettagli di design per la tranquillità

Grafiche ambientali con motivi delicati adornano le pareti delle sale di degenza, mentre le finestre sono dotate di sistemi di diffusione della luce naturale, evitando abbagliamenti. L’illuminazione artificiale è stata calibrata per simulare la luce del giorno, offrendo un ambiente meno impersonale e più accogliente.

Illuminazione, suoni e supporto emotivo

Un elemento distintivo è la colonna sonora realizzata con la Fondazione Soffierà. Musica appositamente composta accompagna le donne durante il travaglio, creando un’atmosfera di calma e serenità. Le cuffie diffuse negli spazi di parto riproducono suoni naturali, riducendo lo stress percepito.

Il ruolo dell’audio nella nascita

Studi hanno dimostrato che l’ascolto di melodie rilassanti può influire positivamente sulla durata del travaglio. La scelta di sonorità lente e melodiche mira a sostenere la concentrazione delle pazienti, favorendo una percezione più positiva dell’intero processo.

Dichiarazioni dei responsabili

Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano, ha sottolineato che “L’accoglienza è parte integrante dell’assistenza”. Per Giachetti, investire nella qualità degli ambienti significa rispettare le esigenze di ogni donna, rendendo la nascita un’esperienza più dignitosa.

Il direttore generale Nicola Vincenzo Orfeo ha aggiunto che “Disporre di ambienti moderni, funzionali e accoglienti è fondamentale sia per le pazienti che per i professionisti sanitari“. Orfeo evidenzia come la nuova struttura coniughi tecnologia avanzata e attenzione al benessere dei collaboratori.

Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, ricorda che la partnership con il Policlinico dura da oltre vent’anni, con interventi che includono la Clinica Mangiagalli e iniziative durante l’emergenza Covid-19. “La nascita è uno dei momenti più importanti nella vita di una donna e di una famiglia”, afferma Rava, “e merita di essere vissuta in un ambiente che trasmetta serenità e sicurezza”.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di umanizzazione delle cure, già sperimentata in altre aree del Policlinico. Grazie anche al supporto di partner come Samsung, la nuova maternità punta a dare risposta a percorsi assistenziali complessi, offrendo spazi adatti a gravidanze a rischio e a degenze prolungate.