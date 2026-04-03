Riscaldamento fermo al centro diurno disabili: la causa e le soluzioni

Il centro diurno per persone con disabilità resta senza riscaldamento da due settimane; il gruppo Futuro Nazionale chiede soluzioni rapide mentre il Comune pianifica un rifacimento dell'impianto

Da oltre due settimane il centro diurno disabili segnala la mancata erogazione del riscaldamento, una situazione che ha suscitato preoccupazione tra gli utenti e i loro familiari. A portare il problema all’attenzione pubblica è stato il gruppo consiliare Futuro Nazionale, che ha sottolineato la necessità di interventi rapidi per garantire condizioni minimali di comfort e sicurezza.

I rappresentanti in consiglio, Furio Suvilla e Claudia Montagnana, hanno formalizzato la richiesta di un ripristino urgente, richiamando l’attenzione sulle difficoltà che la mancanza di calore crea per persone fragili.

La criticità non è stata ignorata: sono arrivate più segnalazioni all’amministrazione comunale e sono stati effettuati sopralluoghi tecnici. Secondo il racconto dei tecnici, il problema principale deriva da un guasto alla caldaia, che era già stata oggetto di interventi ma che poi si è ripresentata. In questa fase il dibattito pubblico si concentra sia sulle cause tecniche che sulle misure necessarie per evitare il ripetersi del malfunzionamento, con l’obiettivo di ristabilire un servizio adeguato per gli ospiti del centro.

Analisi tecnica della situazione

Dal rapporto degli uffici emerge che l’impianto di riscaldamento è parzialmente operativo: la caldaia è in grado di scaldare il primo piano dell’edificio, ma le condotte che distribuiscono l’acqua calda verso il piano terra risultano compromesse e quindi non utilizzabili. Per il piano terra si sono temporaneamente adottate le pompe di calore già presenti, tuttavia queste non coprono tutti gli ambienti e garantiscono un riscaldamento discontinuo. Questo quadro evidenzia come il problema non sia semplicemente legato alla caldaia, ma anche alla rete di distribuzione, con tubazioni il cui stato ne impedisce l’uso efficace.

Interventi finora eseguiti

I tecnici comunali hanno effettuato più controlli e sono intervenuti sulla caldaia, tentando riparazioni che però non hanno risolto il disagio in modo definitivo. Nel corso dell’ultimo sopralluogo, effettuato circa quindici giorni fa, sono state rilevate le limitazioni di funzionamento citate dagli uffici, confermando che l’impianto presenta criticità strutturali. In pratica, le azioni correttive temporanee hanno ridotto l’impatto immediato ma non hanno eliminato la causa del malfunzionamento, costringendo l’amministrazione a pensare a una soluzione più ampia e duratura.

Progetto di rifacimento e risorse finanziarie

Per rimuovere il problema alla radice è stato predisposto un nuovo progetto che prevede il rifacimento complessivo dell’impianto. L’idea è quella di sostituire le parti danneggiate delle tubazioni e ottimizzare l’intero sistema, così da migliorare l’efficienza energetica e ridurre la probabilità di guasti futuri. Il piano tecnico mira non solo a ripristinare il riscaldamento in ogni ambiente, ma anche a garantire una gestione più efficiente e sostenibile dell’energia, con benefici sia per il comfort degli utenti che per i costi di esercizio.

Stima dei costi e tempistiche

La spesa stimata per l’intervento è di circa 160 mila euro. Le risorse necessarie dovrebbero essere reperite nella prima variazione di bilancio, con possibile applicazione di avanzo, e l’amministrazione prevede di procedere verso giugno-luglio per completare le operazioni di stanziamento. L’obiettivo dichiarato è quello di avere i finanziamenti a disposizione con sufficiente anticipo per eseguire i lavori e risolvere definitivamente il problema prima della stagione fredda successiva, evitando così che situazioni analoghe si ripetano.

Reazioni politiche e prospettive

Il gruppo Futuro Nazionale continua a sollecitare un intervento immediato per garantire il benessere degli utenti del centro, sottolineando che le persone disabili sono particolarmente vulnerabili alle condizioni di freddo. L’amministrazione, da parte sua, ha risposto con una nota che ricostruisce gli accertamenti e illustra il progetto di rifacimento. Resta aperta la questione dei tempi: mentre il piano definitivo richiede impegni di spesa e procedure, le misure temporanee devono contenere il disagio nel frattempo. La speranza è che, con il progetto approvato e i fondi stanziati, il centro diurno torni ad avere piena operatività e condizioni adeguate per gli utenti.