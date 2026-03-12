Cosa dicono i monitoraggi di Arpa Lombardia sull’elettromagnetismo nelle province lombarde

Un riepilogo dei controlli e dei pareri di Arpa Lombardia sull'elettromagnetismo nelle tre province, con spiegazioni su campi e onde e indicazioni per i cittadini

Viviamo in un ambiente ricco di campi elettromagnetici, prodotti sia da sorgenti naturali sia da apparati tecnologici. Per orientarsi in questo contesto è utile comprendere le differenze di base: alcune manifestazioni restano localizzate vicino alla fonte, mentre altre si propagano come onde trasportando energia.

L’Agenzia preposta al monitoraggio in Lombardia è Arpa Lombardia, che pubblica dati, rilascia pareri e svolge misure su richiesta dei comuni; in tal senso l’agenzia ha anche diffuso una serie informativa sui social e ha pubblicato aggiornamenti il 12 marzo 2026.

Che cos’è l’elettromagnetismo e perché è rilevante

Il termine elettromagnetismo indica la branca della fisica che studia le interazioni tra cariche e campi. Per semplificare, si può dire che un campo elettromagnetico è la regione dello spazio in cui una sorgente esercita la sua influenza; quando questo campo varia nel tempo in modo oscillatorio, si genera un’onda elettromagnetica che può allontanarsi dalla sorgente. Comprendere questa distinzione aiuta a valutare rischi percepiti e limiti normativi, perché le misure e i possibili effetti dipendono proprio dal tipo di emissione e dalla sua energia.

Campo locale e onda propagante

È utile ricordare che il concetto di campo vicino riguarda fenomeni confinati all’intorno dell’apparecchio o della linea; al contrario, l’onda trasferisce energia a distanza. Questa differenziazione è fondamentale quando gli operatori di Arpa Lombardia pianificano le verifiche: la strumentazione e i parametri da misurare variano a seconda che si tratti di una Stazione Radio Base (SRB), di un impianto radio o di una linea ad alta tensione.

Il ruolo operativo di Arpa Lombardia e come accedere ai controlli

Arpa Lombardia ha il mandato di verificare l’esposizione della popolazione e di certificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa, in particolare dal DPCM 08.07.2003 e dall’art. 10 della L. 30.12.2026 n. 214. Le misure vengono eseguite su antenne, sistemi di trasmissione e linee elettriche; l’agenzia rilascia inoltre pareri tecnici quando vengono presentate nuove installazioni o modifiche. La procedura è spesso attivata dai comuni: un cittadino che desidera verifiche gratuite può rivolgersi al proprio ente locale per avviare la richiesta.

Richieste, pareri e formazione del personale

Negli ultimi anni le istanze ai controlli sono aumentate con ogni nuova generazione di rete mobile, dal 2G fino alle tecnologie più recenti come il 5G. Per chi aspira a lavorare in questo ambito sono indicati percorsi scientifici come la fisica e l’ingegneria, accompagnati da una solida predisposizione all’aggiornamento continuo. L’attività di misura richiede competenze tecniche, interpretazione dei dati e capacità di confronto con la normativa vigente.

Dati territoriali: i risultati per Milano, Varese e Sondrio nel 2026

Arpa Lombardia ha raccolto e pubblicato i numeri relativi agli impianti e ai controlli effettuati nel 2026 nelle varie province. Per orientare la lettura, è importante sapere che i dati comprendono conteggi delle Stazioni Radio Base (SRB), degli impianti radio e TV, le procedure valutate dall’agenzia con i relativi pareri, e il numero di controlli sul territorio, incluse le ispezioni su elettrodotti.

Milano

Nella provincia di Milano si registrano 3590 impianti per telefonia mobile (SRB), 78 impianti radiofonici e 75 impianti TV. Nel corso del 2026 Arpa Lombardia ha valutato 938 procedimenti relativi a impianti di telefonia cellulare, esprimendo 279 pareri negativi; ha inoltre esaminato 3 procedimenti radio TV, tutti positivi. I controlli eseguiti comprendono 41 verifiche in aree con SRB (di cui 5 con presenza anche di impianti radiofonici) e 5 ispezioni su elettrodotti.

Varese

Per la provincia di Varese i dati del 2026 riportano 1064 SRB, 161 impianti radio e 208 impianti TV. L’agenzia ha valutato 335 procedimenti relativi alla telefonia cellulare, con 14 pareri negativi, e 3 procedimenti radio TV. Le misure sul campo hanno incluso 7 interventi in aree con postazioni SRB; non sono state realizzate misure su linee elettriche né in aree con postazioni radio TV, secondo il rapporto disponibile.

Sondrio

Nella provincia di Sondrio sono conteggiate 340 SRB della telefonia mobile, 259 impianti radio e 346 impianti TV. Nel 2026 Arpa Lombardia ha esaminato 154 procedimenti relativi a impianti di telefonia cellulare, formulando 8 pareri negativi, oltre a 9 procedimenti su impianti radio TV. I controlli effettuati sul territorio ammontano a 5 verifiche in aree con impianti per telefonia cellulare e 1 controllo su elettrodotti.

Per approfondire, Arpa Lombardia ha diffuso materiale informativo e una serie video che spiegano concetti base e rispondono ai dubbi più comuni; la comunicazione pubblica è uno strumento utile per demistificare l’argomento e per orientare cittadini e amministrazioni. Chi desidera una verifica può contattare il proprio comune per attivare le procedure gratuite previste dall’agenzia.