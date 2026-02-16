Arrivi e opzioni per chi ha perso il medico di base nell’area rhodense

l'asst rhodense ha comunicato nuove nomine provvisorie per diversi comuni e spiegato le procedure per l'accesso all'ambulatorio medico temporaneo e per le prescrizioni a distanza

Asst rhodense annuncia nomine provvisorie e alternative assistenziali

ASST Rhodense ha pubblicato avvisi rivolti ai cittadini rimasti senza medico di famiglia, indicando nomine provvisorie e percorsi di assistenza alternativa. Le comunicazioni riguardano l’assegnazione automatica di nuovi incaricati e la possibilità di rivolgersi agli Ambulatori Medici Temporanei (AMT), strutture predisposte per garantire la continuità delle cure nei periodi di transizione.

L’ente ha inoltre fornito informazioni operative su accesso, orari e documentazione necessaria.

L’articolo sintetizza le novità principali, le procedure per ottenere prescrizioni croniche e le modalità di accesso ai servizi. Le informazioni si basano sugli avvisi ufficiali pubblicati dall’ASST e citano le date comunicate dall’ente per chiarire la tempistica delle nomine e delle attivazioni degli ambulatori.

Nomine provvisorie e assegnazioni automatiche

Gli avvisi ufficiali pubblicati dall’ASST specificano le modalità e la tempistica delle nomine per gli assistiti rimasti senza medico. Le comunicazioni chiariscono come procederà il passaggio di incarico e le aperture degli ambulatori sul territorio.

La dott.ssa Patruno Elena prenderà servizio come medico incaricato provvisorio con ambulatorio in Via C. D’Adda 4 a Settimo M.se a partire dal 16 febbraio 2026. L’ASST indica l’indirizzo e la data come punti di riferimento per gli accessi e per eventuali appuntamenti già programmati.

Per gli assistiti dei dottori Angela Miglio e Alberto Caione il trasferimento al nuovo medico avverrà in modo automatico. Non è richiesta alcuna formalizzazione della scelta da parte degli assistiti, secondo quanto previsto dalle disposizioni aziendali.

Altri incarichi nell’area

Per il Comune di Solaro è stata nominata la dott.ssa Giulia Vitale, che inizierà l’attività provvisoria il 2.03.2026. L’ambulatorio sarà in via I Maggio n. 6 (telefono pazienti: 3319524925). Gli assistiti del dott. Pizzamiglio Roberto, la cui attività è cessata il 01/01/2026, saranno trasferiti automaticamente alla nuova incaricata, senza necessità di ulteriori formalità amministrative.

Ambulatori medici temporanei: quando e come accedere

L’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) ha attivato gli Ambulatori medici temporanei (AMT) per i cittadini privi di medico di medicina generale. Tali ambulatori garantiscono assistenza provvisoria in attesa dell’assegnazione definitiva.

Tra i punti di riferimento sono indicati gli AMT di Passirana (Casa di Comunità, via Settembrini n.1) e di Bollate (Casa di Comunità, via Piave n.20). Le sedi operano come presidio territoriale per visite e prescrizioni di prima necessità.

L’accesso all’Ambulatorio Medico Temporaneo avviene esclusivamente su prenotazione telefonica. La prenotazione è disponibile chiamando il numero verde regionale 800.638.638 da linea fissa o il 02 999599 da cellulare.

Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle 8:00 alle 20:00. L’iniziativa è finalizzata a garantire continuità assistenziale per i pazienti in attesa di un nuovo affidamento.

I pazienti il cui incarico del medico è cessato e che sono stati già trasferiti alla nuova incaricata non devono espletare ulteriori formalità amministrative. Nel frattempo, chi non risulta ancora assegnato può rivolgersi agli AMT per le necessità cliniche urgenti o temporanee.

Aree servite e limiti di accesso

Nel frattempo, l’AMT di Passirana assiste i residenti dei comuni di Rho, Pero, Arese, Lainate, Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago, Pogliano Milanese e Pregnana.

L’accesso è vincolato alla disponibilità di posti. In caso di esaurimento, gli utenti dovranno seguire le procedure previste per la scelta di un altro medico tramite i canali istituzionali.

Prescrizioni croniche: richiesta senza recarsi all’ambulatorio

A disposizione dei pazienti che necessitano unicamente del rinnovo di terapie a uso continuativo o cronico, l’ASST ha attivato una procedura semplificata che evita la presenza in ambulatorio. La richiesta va inviata tramite posta elettronica specifica per ciascun ambulatorio: per Passirana amt.passirana@asst-rhodense.it, per Bollate amt.bollate@asst-rhodense.it.

La comunicazione via mail deve contenere tutte le informazioni necessarie per evadere la pratica: nome del farmaco, dosaggio, posologia, le ultime cinque cifre della tessera sanitaria e un recapito telefonico. Si richiede una richiesta per singolo paziente con dati completi per ridurre i tempi di lavorazione: le pratiche vengono generalmente evase entro 3 giorni lavorativi.

Consegna delle ricette dematerializzate

Le richieste evase vengono caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la domanda. Per ricetta dematerializzata si intende la ricetta emessa in formato elettronico, non più stampata su supporto cartaceo.

Questa modalità consente ai pazienti di ottenere i farmaci senza spostamenti non necessari e riduce i tempi di attesa per i pazienti cronici. Le pratiche vengono generalmente evase entro 3 giorni lavorativi, assicurando continuità terapeutica e minori disagi per gli assistiti.

Scelta e revoca del medico: canali disponibili

Per garantire continuità con le pratiche già avviate, i cittadini possono scegliere o revocare il medico attraverso più canali. È possibile accedere online al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) mediante SPID. In alternativa si può inviare la richiesta tramite l’applicativo SIOC (https://sioc.asst-rhodense.it/SIOC/), recarsi nelle farmacie abilitate o rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca dell’ambito territoriale di competenza.

L’applicativo SIOC è stato ripristinato ed è operativo per le richieste da remoto. Queste opzioni consentono di gestire in autonomia la propria assistenza e contribuiscono a ridurre l’affollamento degli sportelli, pur mantenendo il supporto in presenza per chi ne abbia necessità.

Servizi e appuntamenti

L’ASST Rhodense ha pianificato nomine provvisorie certificate per garantire la continuità delle cure nell’area.

Gli appuntamenti previsti includono il 16 febbraio 2026 per Settimo Milanese e il 2.03.2026 per Solaro. Le date sono confermate dall’azienda sanitaria.

È stata altresì confermata la disponibilità degli AMT e rese operative procedure semplificate per le prescrizioni croniche.

I provvedimenti mirano a mantenere l’accesso alle terapie e a ridurre l’affollamento degli sportelli, preservando il supporto in presenza per chi ne abbia necessità.