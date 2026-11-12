EICMA 2026 incanta con folle record, sfide di campioni e una clamorosa operazione anti‑contraffazione

L’83ª edizione di EICMA si è svolta dal 3 all’8 novembre presso la Fiera di Milano Rho, trasformandosi nella più grande esposizione di due ruote mai realizzata. Con dieci padiglioni e una superficie di 300.000 metri quadrati, l’evento ha attirato un pubblico entusiasta, spinto dall’attrazione di novità tecnologiche, gare spettacolari e la presenza di icone del motociclismo.

Il clima è stato favorevole per tutta la durata della manifestazione: temperature miti e qualche raggio di sole hanno contribuito a rendere le giornate particolarmente affollate, consentendo di superare il 6% di crescita rispetto all’edizione precedente e di registrare più di 600.000 presenze complessive.

Un’edizione da record: numeri e presenza internazionale

Nel 2026, 764 espositori provenienti da 52 Paesi hanno difeso i propri marchi, per un totale di 2.150 brand. Il 74% delle aziende presenti era di origine estera, a testimonianza della dimensione globale del mercato delle due ruote. Inoltre, il 30% degli stand era costituito da nuove partecipazioni o da aziende che tornavano dopo un’assenza, segno di un continuo rinnovamento del panorama espositivo.

Le giornate dedicate ai professionisti hanno visto la partecipazione di oltre 51.000 addetti ai lavori, provenienti da 168 nazioni. Rispetto all’anno precedente, le presenze internazionali sono aumentate del 30%, evidenziando l’interesse crescente delle realtà estere per le opportunità di networking offerte dall’evento. Parallelamente, la copia di giornalisti e content creator è stata notevole, con 8.700 accrediti provenienti da 67 Paesi, a garantire una copertura mediatica di portata mondiale.

Gare epiche e titoli di campionato

Charity Race: la sfida delle leggende

Il culmine della giornata sportiva è stato la Charity Race, che ha richiesto ai più grandi nomi del motociclismo di confrontarsi su una pista di Flat Track. Tra i velocisti, Carlos Checa ha superato Marco Melandri grazie a un guasto tecnico che ha rallentato quest’ultimo. Nella categoria cross, Alex Salvini ha battuto Christophe Pourcel in una gara tiratissima, imponendosi poi davanti a Checa nella finale assoluta e aggiudicandosi il titolo della giornata.

Internazionali d’Italia Supercross 24MX: i vincitori

Le gare di Supercross 24MX hanno coronato il campionato con una serie di colpi di scena. Nella categoria SX65, Leonardo Bungaro ha approfittato di una caduta cruciale di Federico Grimi per conquistare il secondo titolo consecutivo. La SX85 è stata vinta da Simone Proietti, dopo la spettacolare caduta di Pietro Riganti che ha lasciato libero il podio. Nella classe SX125, Edoardo Riganti ha dominato dall’inizio alla fine, diventando campione, mentre nella Lites Giorgio Orlando ha conquistato il titolo dopo una gara decisiva contro Yuri Quarti, che alla fine è risultato vincitore della Superfinale.

Sequestri e operazioni della Guardia di Finanza

Durante la manifestazione, la Guardia di Finanza ha effettuato tre interventi mirati al contrasto della contraffazione. Le prime due operazioni hanno riguardato stand di espositori cinesi i cui componenti di carrozzeria imitavano illegalmente il design brevettato da Honda, portando al sequestro di numerose carene. Il terzo intervento ha interessato un’azienda italiana impegnata nell’importazione di veicoli elettrici: sono state sequestrate due e-moto cinesi, riconosciute copie non autorizzate di modelli brevettati da un altro costruttore cinese, configurando così il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.

Gli indagati sono stati segnalati alla Procura di Milano per violazione delle norme penali in materia di marchi e brevetti, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante anche in contesti di grande visibilità come quello di EICMA.

In chiusura, l’edizione 2026 ha dimostrato come la sinergia tra sport, innovazione e rigorosa protezione della proprietà intellettuale possa generare un evento di livello mondiale, capace di attirare più di 600.000 appassionati, di coronare nuovi campioni e di mantenere alta l’attenzione su temi di legalità e sostenibilità.