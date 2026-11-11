I tassisti hanno radunato cinquanta veicoli per chiedere interventi concreti contro l'abusivismo digitale, mirando a un provvidenziale sciopero del 15 dicembre.

Questa mattina, la Stazione Centrale di Milano è diventata il fulcro di una mobilitazione decisa da parte dei tassisti. Un ampio presidio si è formata davanti alle porte della struttura, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle difficoltà che il settore sta affrontando a causa dell’abusivismo dilagante. Gli operatori hanno espresso preoccupazione per la crescente presenza di veicoli non in regola, che secondo loro minano la sostenibilità del servizio pubblico di trasporto non di linea.

Il raduno non si è limitato a una semplice protesta statica; infatti, al termine della riunione davanti alla stazione, circa cinquanta autotassì hanno iniziato un corteo verso il Corso Monforte, sede della Prefettura di Milano. L’itinerario ha attraversato le vie principali della città, dimostrando la capacità organizzativa della categoria e la determinazione a portare il messaggio fino alle autorità competenti, in vista dello sciopero nazionale previsto per il 15 dicembre.

Presidio davanti alla Stazione Centrale: contenuti e reclami

Durante il presidio, i rappresentanti dei tassisti hanno elencato una serie di criticità concrete, tra cui l’uso scorretto delle piattaforme digitali da parte di grandi imprese multinazionali. Secondo la posizione espressa da Pietro Gagliardi, vicepresidente di Unione Artigiani, tali operatori sfruttano la tecnologia per aggirare le norme, creando una concorrenza sleale che penalizza i piccoli artigiani che rispettano la legislazione. Gagliardi ha sottolineato che l’abusivismo è diventato “insostenibile”, chiedendo una revisione delle regole e controlli più rigorosi.

Il documento d’istanza a Palazzo Diotti

Nel pomeriggio, una delegazione sindacale è stata accolta a Palazzo Diotti, dove è stato consegnato un documento d’istanza indirizzato al Governo centrale. Il testo richiede l’adozione di misure volte a trasformare la tecnologia da strumento di elusione a meccanismo di trasparenza. Si chiede, in particolare, la presenza attiva delle istituzioni nella vigilanza sul mercato del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e garantire parità di trattamento per tutti gli operatori.

Corteo verso la Prefettura: richieste concrete al Governo

Il corteo, costituito da circa cinquanta veicoli, è giunto al Corso Monforte dove i tassisti hanno incontrato i rappresentanti della prefettura. L’incontro è stato caratterizzato da una forte presa di posizione: è necessario che le autorità competenti attuino controlli rigorosi e equamente distribuiti per contrastare le attività illecite. Gagliardi ha ribadito che la categoria ha già presentato ricorsi ed esposti, ma è indispensabile una risposta istituzionale più incisiva per fermare l’erodizione del mercato legale.

La manifestazione di Milano non è soltanto una protesta momentanea, ma una dichiarazione di intenti per un futuro in cui le piattaforme digitali siano regolate e al servizio della trasparenza. Con lo sciopero nazionale in arrivo il 15 dicembre, i tassisti sperano di spingere il Governo a intervenire prima che la situazione diventi irreparabile, salvaguardando così l’esistenza dei piccoli artigiani del trasporto pubblico locale.