Baldissoni rassicura i tifosi: Varela resterà al Monza per l’intera stagione, nonostante gli sguardi curiosi di altri club.

Il Gustavo Varela ha sorpreso tutti nella stagione 2026-27 di Serie A, emergendo come il capocannoniere del campionato e diventando il fulcro della rinascita del Monza. Il suo nome è stato subito al centro di numerose voci di mercato, soprattutto da parte di club con ambizioni europee. In questo contesto, il presidente del club, Mauro Baldissoni, ha deciso di dare chiarimenti durante il Social Football Summit tenutosi a Torino, dove ha delineato le intenzioni del club in merito al futuro del fuoriclasse.

Dichiarazioni di Mauro Baldissoni al Social Football Summit

Durante l’intervento, Baldissoni ha sottolineato che l’obiettivo principale è garantire la permanenza di Varela fino al termine della stagione in corso. “Vogliamo tenere Varela il più a lungo possibile”, ha dichiarato, aggiungendo che il club è consapevole della crescente attenzione dei club più blasonati, ma che eventuali trattative rimangono molto premature. Il dirigente ha evidenziato che, sebbene il Napoli sia stato citato più volte nei gossip, non ci sono ancora discussioni concrete con i rossoneri.

Obiettivo di mantenere Varela fino a fine stagione

Secondo Baldissoni, il club ha già avviato un piano di fidelizzazione che prevede un impegno sia sportivo che contrattuale. “Stiamo lavorando su una proroga che sia vantaggiosa per entrambe le parti”, ha spiegato, indicando che la volontà è di evitare qualsiasi distrazione per il giocatore durante la corsa al traguardo. Varela, infatti, è diventato un punto di riferimento tattico per l’allenatore, e la continuità del suo contributo è vista come cruciale per le ambizioni del Monza in classifica.

Il mercato di Varela: interessi e valutazioni

Parallelamente alle dichiarazioni ufficiali, i canali di scouting hanno riportato una serie di contatti tra l’agente di Varela e diverse società di Serie A e di campionati esteri. Tra questi, oltre al Napoli, figurano nomi come una squadra di Premier League e un club tedesco, tutti interessati a valutare l’acquisto del marcatore. Baldissoni ha riconosciuto che queste richieste sono state presentate, ma ha rimarcato che il Monza ha risposto con una posizione di «non urgente», sottolineando la volontà di non cedere il proprio primario realizzatore senza una proposta realmente competitiva.

Impatti per il Monza e per la Serie A

Il mantenimento di Varela al Monza non è solo una questione di continuità sportiva, ma ha anche implicazioni sul piano economico e di immagine del club. Conservare il capocannoniere aiuta a consolidare la propria presenza nella parte alta della classifica, aumentare gli incassi di stadio e rafforzare la brand identity. Inoltre, la capacità di trattenere un talento di tale calibro segnala ai potenziali sponsor che il club è determinato a costruire un progetto stabile. Per la Serie A, la permanenza di Varela al Monza aggiunge competitività al campionato, evitando che la concentrazione di goal si sposti verso i club tradizionalmente più ricchi.

Le parole di Baldissoni al Summit hanno confermato che il Monza sta puntando a una strategia di continuità, lasciando aperta la porta solo a offerte che soddisfino le esigenze sportive ed economiche del club. Il futuro di Varela rimane quindi, per il momento, legato strettamente al destino del Monza nella corsa al risultato finale della stagione.