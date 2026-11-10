Valentino Rossi e Jannik Sinner si sono trovati per caso a Milano, scoprendo che il giovane tennista sente ancora un fastidio al ginocchio.

Nel cuore di Milano, due icone dello sport italiano hanno incrociato i propri percorsi: Valentino Rossi, celebre ex campione di MotoGP, e Jannik Sinner, il giovane talento del tennis mondiale. Rossi era impegnato nella presentazione della sua autobiografia, mentre Sinner aveva voluto approfittare della capitale per un controllo specialistico al ginocchio e per gli impegni legati agli sponsor. L’incontro, definito da entrambi “casuale ma significativo”, è stato raccontato dal Dottore durante la diretta di Radio Deejay, dove ha commentato in maniera schietta la condizione fisica del tennista.

Il primo scambio tra il Dottore e il giovane tennista

Secondo le parole di Rossi, la coincidencia è avvenuta proprio perché i due atleti condividevano lo stesso albergo. Il preparatore di Rossi avrebbe notato la presenza del preparatore di Sinner e, spinto dalla curiosità, ha inviato un messaggio al giovane italiano. La serata successiva i due si sono trovati nel corridoio dell’hotel, dove Rossi ha potuto osservare da vicino “un ragazzo alto, sorridente, in forma”. Il campione di MotoGP ha sottolineato il carattere amichevole di Sinner, aggiungendo che “gli piacciono molto i motorsport” e che il tennista lo ha impressionato per la sua energia e il sorriso contagioso.

Il problema al ginocchio di Sinner e i prossimi impegni

Quando gli è stato chiesto dello stato del suo ginocchio, Rossi ha risposto che il giovane è “qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ di fastidio”. La sindrome della bandelletta ileotibiale, una infiammazione tipica negli sport di resistenza, è stata identificata come la causa principale del dolore. Sinner, che aveva conquistato Wimbledon per due volte consecutive, è stato costretto a fermarsi dal 12 luglio. Attualmente, è seguito dal dottor Zangrillo, che lo ha messo in contatto con il professor Shoenhuber per applicare un protocollo di riabilitazione già sperimentato a Lione.

Allianz, sponsor e la conferenza di Milano

Domani Sinner parteciperà a un evento organizzato da Allianz, durante il quale si prevede una breve nota sul suo percorso di recupero. L’appuntamento è considerato un momento chiave per rassicurare sponsor e tifosi sulla sua pronta ripresa. In quell’occasione, sarà anche annunciata la presenza di Magnus Norman all’interno del suo staff tecnico, mentre Darren Cahill si congeda dopo quattro anni di collaborazione. Il team rimane costituito da Simone Vagnozzi, l’allenatore Umberto Ferrara e il fisioterapista Andrea Cipolla, tutti impegnati a garantire che il giovane tennista torni al massimo delle sue capacità.

Il calendario di Sinner prevede, a breve, la partecipazione al Six Nations Slam che si terrà a Riad alla fine di dicembre. Dopo aver vinto le due edizioni precedenti, il tennista spera di confermare il suo dominio anche in quest’anno. Successivamente, l’obiettivo è quello di puntare al tris agli Australian Open, dove ha subito la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic nella scorsa stagione. Nonostante il fastidio al ginocchio, Sinner ha dichiarato di sentirsi ottimista e motivato, pronto a dare il massimo in ogni occasione.

L’incontro di Milano ha offerto un’immagine più umana di due sportivi di fama mondiale, facendo emergere la solidarietà tra campioni di discipline diverse. Mentre Rossi ha celebrato il suo nuovo libro, Sinner ha potuto dare un volto al suo percorso di riabilitazione, dimostrando che anche i più grandi atleti devono affrontare momenti di difficoltà prima di tornare sul campo con la stessa grinta di sempre.