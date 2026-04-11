Lecco corsaro a Sesto: Duca e l’ex Bonaiti decidono 0-2

Il Lecco sbanca il Breda di Sesto con un 2-0 firmato Duca e Bonaiti: prova corale, portiere determinante e segnali positivi in vista dei playoff

Il Lecco ha conquistato una vittoria importante per la sua corsa verso i playoff con un 2-0 sul campo dell’Alcione Milano. La partita, giocata allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni il 10 aprile 2026, si è risolta in avvio con il gol del trequartista e si è chiusa nella ripresa grazie alla rete dell’ex Bonaiti.

Sul piano del risultato è stata una serata pulita per i blucelesti; sul piano del gioco la squadra ha mostrato equilibrio tattico e capacità di chiudere gli spazi agli avversari.

La trasferta ha visto anche episodi decisivi: un intervento decisivo del portiere, una rete da azione e un inserimento dall’esterno che ha fatto la differenza. L’allenatore Federico Valente ha gestito la rotazione con scelte che si sono rivelate azzeccate, e la prova collettiva ha dato segnali incoraggianti in vista delle prossime giornate di Serie C.

Contesto e cronaca essenziale

La partita è stata sbloccata già al 6′ del primo tempo quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo prolungato da un cross, il giovane trequartista Duca ha finalizzato con una conclusione precisa nell’angolo opposto, firmando il vantaggio. Nel prosieguo del primo tempo l’Alcione ha provato a reagire e ha avuto una chance potenzialmente pericolosa su punizione, salvata dall’intervento prodigioso del portiere di casa bluceleste. Il secondo tempo è stato controllato in prevalenza dalla compagine ospite: la rete del raddoppio è arrivata su azione corale e porta la firma di Bonaiti, entrato dalla panchina e decisivo con un tap-in sul cross dalla sinistra.

Protagonisti della serata

Furlan: sicurezza tra i pali

Il portiere del Lecco è stato uno dei fattori che hanno tenuto la porta inviolata: Furlan ha effettuato almeno una parata di grande rilievo su una punizione insidiosa degli avversari, dimostrando concentrazione e riflessi nel momento di maggiore pressione. La sua prestazione può essere letta come elemento chiave per il mantenimento dello 0 nella casella dei gol subiti: la squadra ha beneficiato di una copertura difensiva attenta, ma gli interventi del numero uno hanno tolto dalle emergenze situazioni potenzialmente pericolose.

Duca e Bonaiti: creatività e concretezza

Il primo gol porta la firma di Duca, giocatore schierato alle spalle delle punte che ha saputo inventare e finalizzare. La sua presenza tra le linee ha creato i varchi necessari alla manovra offensiva. Nella ripresa, l’ex della gara Bonaiti è entrato per dare freschezza sulla fascia destra: dopo un’ammonizione iniziale dovuta all’intensità del suo ingresso, ha trovato la rete che ha chiuso la partita. Questi due elementi sintetizzano l’insieme di creatività e pragmatismo richiesto nei momenti decisivi.

Fasi salienti e scelte tattiche

La partita è stata caratterizzata da una fase iniziale di pressione del Lecco, che ha sfruttato la profondità e i cross dai lati per creare opportunità. In alcune fasi si è vista anche la capacità della squadra di imbrigliare la costruzione avversaria con scelte di marcatura ordinate e ripiegamenti rapidi. Un episodio controverso nel corso del primo tempo riguardava un possibile contatto in area a favore del Lecco che non è stato convalidato dall’arbitro, mentre nel finale la gestione del possesso e dei cambi ha permesso di chiudere la gara senza patemi. L’allenatore dell’Alcione, Giovanni Cusatis, ha cercato di cambiare passo con alcune sostituzioni, ma il controllo territoriale e la concretezza degli ospiti hanno avuto la meglio.

Implicazioni in classifica e prospettive

Con questi tre punti il Lecco rafforza la propria posizione nella corsa ai playoff, ottenendo una vittoria che vale per il morale oltre che per la classifica. La prova collettiva e le soluzioni trovate dalla panchina rappresentano segnali positivi in vista delle prossime giornate di campionato. Rimane l’opportunità di consolidare ulteriormente il percorso con ulteriori prestazioni simili, soprattutto in trasferta, dove la squadra ha saputo mostrare resilienza e pragmatismo. Per l’Alcione invece, la sconfitta obbliga a rivedere alcune scelte per riprendere fiducia e continuità.