Cosa fare a Milano nel weekend: maratona, musica, teatro e mercati

Un weekend denso: dalla Milano Marathon ai concerti, passando per sagre, mercatini e attività per famiglie

Milano si prepara a vivere un fine settimana di sport e cultura: la città ospita la Milano Marathon accompagnata da un ricco calendario di appuntamenti collaterali che animano strade, teatri e spazi all’aperto. Tra il 10 e il 12 aprile le strade centrali e le aree periferiche diventano palco per eventi pensati per i runner, le famiglie e gli appassionati di musica e teatro.

Questo articolo offre una panoramica organizzata per aiutarti a scegliere gli appuntamenti più interessanti senza perdere le informazioni essenziali.

Oltre alla gara principale, il weekend propone festival, mercatini e iniziative enogastronomiche: una combinazione ideale per chi desidera godersi la città tra una corsa e uno spettacolo. In queste righe troverai indicazioni pratiche sui principali eventi, con riferimenti a date e luoghi per orientarti con facilità. Se cerchi un programma completo per sabato 11 e domenica 12 aprile, qui sono raccolte le segnalazioni più rilevanti.

La maratona e il villaggio del running

La Milano Marathon, con il suo running festival e la Family Run, è il cuore sportivo del fine settimana: il villaggio e le partenze si snodano tra corso Sempione e piazza del Duomo (dal 10 al 12 aprile). Chi partecipa come concorrente o semplice spettatore troverà stand, servizi dedicati ai runner e iniziative di intrattenimento pensate per tutte le età. L’atmosfera cittadina si colora di pettorali e bandiere, mentre attività collaterali consentono di approfondire temi come preparazione atletica e benessere.

Percorso e iniziative collaterali

Il tracciato della maratona attraversa punti iconici della città e, oltre alla gara, il fine settimana propone eventi come Canissima (sfilata per cani con appuntamento in piazzale Martini il 12 aprile) e il raduno Riding Season all’Idroscalo (11 aprile) con street food e intrattenimento. A completare l’offerta culturale c’è il festival Chora Volume 3, con talk e podcast live al Conservatorio Giuseppe Verdi (dal 10 al 13 aprile): un mix che unisce sport, musica e confronto.

Concerti e teatro: proposte per musicisti e spettatori

I palchi della città ospitano appuntamenti adatti a gusti diversi: tra i concerti segnaliamo Louis Tomlinson all’Unipol Forum di Assago (10 aprile), James Taylor Quartet al Blue Note (10 e 11 aprile), Eiffel 65 al Fabrique (11 aprile), The Cribs al Circolo Magnolia di Segrate (11 aprile) e The Twilight Sad al Legend Club (12 aprile). Per chi ama la musica classica, c’è la prova aperta della Filarmonica della Scala diretta da Michele Mariotti al Teatro alla Scala il 12 aprile. Queste serate coprono generi diversi, dalla pop alla sperimentazione, garantendo opzioni per ogni pubblico.

Programmi teatrali e spettacoli

Il cartellone teatrale presenta titoli di rilievo: Totalmente incompatibili con Nuzzo Di Biase al Teatro Carcano (dal 9 al 12 aprile), Venere nemica con Drusilla Foer al Teatro Manzoni (dal 9 al 12 aprile), We Will Rock You al Teatro Nazionale (dal 9 al 19 aprile) e Grease al Teatro Repower di Assago (dal 9 al 19 aprile). Tra gli altri appuntamenti, Alessandro Siani porta il suo Fake News Live Tour al Teatro degli Arcimboldi il 10 aprile, mentre proposte più intime come Common land al Padiglione Chiaravalle (10-12 aprile) arricchiscono l’offerta culturale.

Mercati, sagre e attività all’aperto

Per chi preferisce passeggiare tra banchi e stand, il weekend propone mercati tematici e sagre diffuse tra città e hinterland: Streeat Food Truck Festival al Parco Falcone e Borsellino di Legnano (10-12 aprile), Rolling Truck Street Food Festival a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (10-12 aprile) e il Frühlingsfest de Rüell a Rovello Porro (10-18 aprile). La Festa del Salame Nobile Cremasco anima la piazza Duomo di Crema l’11 e il 12 aprile, offrendo specialità locali e contributi alla valorizzazione dei prodotti tipici.

I campi di tulipani aprono la stagione dei fiori: il Tulipani Italiani ad Arese (dal 17 marzo a fine aprile), i tulipani a Groppello a Cassano d’Adda (dal 20 marzo a fine aprile), l’Agricola delle Meraviglie a Vimodrone (dal 21 marzo a fine aprile) e Shirin Tulipani a Ornago (dal 24 marzo a fine aprile) propongono esperienze you-pick field per chi desidera raccogliere i fiori in autonomia. Infine, per lo shopping segnaliamo il CardFest con ospite Javier Zanetti (10-11 aprile), l’Unsane Vintage Kilo al Moscova District Market (10-12 aprile), il Remira Market al Mercato Isola (11-12 aprile) e la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande (12 aprile).