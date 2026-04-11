Milano running festival e maratona: tutte le chiusure e gli eventi del weekend

Un weekend di sport con oltre 15.000 atleti, eventi per famiglie, direttive di chiusura stradale e dirette tv e radio per seguire la corsa

La città di Milano si prepara ad accogliere la settimana più intensa per gli appassionati di corsa con l’apertura ufficiale del Milano Running Festival. Tenuto presso il Superstudio Maxi (via Moncucco 35, zona Famagosta), il villaggio non è solo il punto per il ritiro dei pettorali ma un vero e proprio hub esperienziale dedicato al benessere, alla sostenibilità e alle novità del mondo sportivo.

L’evento fa da base per la Wizz Air Milano Marathon e la UniCredit Relay Marathon, eventi che animeranno la città con decine di migliaia di partecipanti e numerose iniziative collaterali.

Il programma del festival prevede workshop, presentazioni prodotto, allenamenti guidati e laboratori per i più piccoli, con aree interattive e una food court. Il villaggio fungerà anche da centro logistico per la consegna del pacco gara nei seguenti orari: venerdì 10 aprile dalle 10:00 alle 20:00 e sabato 11 aprile dalle 9:00 alle 19:00. Tra gli ospiti spiccano storie di endurance come quella di Nicolò Guarrera e interventi tecnici del triatleta Michele Sarzilla, mentre i top runner presenteranno il percorso e risponderanno alle domande del pubblico. Radio Kiss Kiss e Sky Sport saranno protagonisti con dirette e approfondimenti.

Il villaggio e il programma di attività

Il Milano Running Festival è concepito come un centro di scoperta per chi corre e per i cittadini: stand dei brand del running, spazi per test prodotto, e aree dedicate alla formazione. L’allestimento al Superstudio Maxi include workshop tecnici, sessioni di allenamento e momenti di confronto sui temi della sostenibilità e degli stili di vita sani. Nel palinsesto sono previsti interventi specifici: la presentazione del percorso di maratona e staffetta, gli incontri con i top runner e un momento finale dedicato al Charity Program con Rete del Dono, che mette in relazione sport e solidarietà per progetti locali.

Attività per famiglie e amici a quattro zampe

Il sabato è riservato alle iniziative pensate per le famiglie e gli animali domestici: la Enel Family Run prenderà il via alle ore 9:00 nella zona di City Life, mentre la Dog Run Arcaplanet è programmata per le ore 15:00. Queste corse offrono un’occasione per coinvolgere bambini, genitori e proprietari di cani in attività all’aperto, con percorsi pensati per essere accessibili e divertenti. Gli organizzatori ricordano l’importanza di seguire le indicazioni del villaggio per ritiri, depositi borse e punti di assistenza.

La gara: numeri, partenza e arrivo

La Wizz Air Milano Marathon, definita la Corsa Regina, scatterà domenica 12 aprile con oltre 15.000 atleti iscritti, dei quali circa il 65% proviene dall’estero. Lo start è fissato in Corso Sempione e l’arrivo è previsto nell’iconica Piazza del Duomo, attraversando i principali punti urbani. Parallelamente, la UniCredit Relay Marathon coinvolgerà circa 4.000 squadre in una staffetta a quattro frazioni che terminerà in via Palestro, confermando la dimensione partecipativa e solidale dell’evento cittadino.

Organizzazione e presenze istituzionali

L’inaugurazione ufficiale ha visto la partecipazione dei vertici organizzativi: Paolo Bellino (amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events), Luca Onofrio (responsabile mass events RCS) e i rappresentanti del Superstudio Maxi. A loro si affiancano i production manager e i partner tecnici impegnati nella gestione logistica e nei servizi ai partecipanti. Questa squadra ha predisposto il programma e le misure operative necessarie per garantire sicurezza e fluidità dell’evento, sia all’interno del villaggio sia lungo il percorso cittadino.

Il piano chiusure e come seguire la gara

Per consentire lo svolgimento della maratona e della staffetta saranno applicate chiusure progressive delle strade secondo fasce orarie sul percorso ufficiale: da km 0 a km 5 chiusura dalle ore 7:00 alle 10:30; da km 5,1 a km 10 chiusura dalle ore 7:30 alle 11:15; da km 10,1 a km 15 chiusura dalle ore 8:15 alle 12:00; da km 15,1 a km 20 chiusura dalle ore 8:30 alle 12:40; da km 20,1 a km 25 chiusura dalle ore 8:45 alle 13:20; da km 25,1 a km 30 chiusura dalle ore 9:00 alle 14:00; da km 30,1 a km 35 chiusura dalle ore 9:00 alle 14:40; da km 35,1 a km 42 chiusura dalle ore 9:30 alle 15:30. Inoltre, le aree di partenza e arrivo rimarranno interdette al traffico dalla ore 23:00 di sabato 11 aprile fino alle ore 24:00 di domenica per Corso Sempione e per le zone di Piazza del Duomo, via Palestro, via Marina e via Manin.

Chi preferisce seguire la manifestazione senza uscire di casa può contare sul broadcaster ufficiale: Sky Sport trasmetterà la gara con una scaletta che comprende Sky Sport Uno dalle ore 8:05 alle 10:35 e Sky Sport 24 con uno speciale dalle 10:00 alle 12:00, oltre allo streaming su NOW. Per l’internazionale sarà disponibile il canale YouTube ufficiale della Milano Marathon con commento in inglese, mentre Radio Kiss Kiss, Official Radio, allestirà una Glass Box al Superstudio Maxi per dirette, interviste e musica lungo tutto il weekend.

In chiusura, cittadini e partecipanti sono invitati a informarsi sulle modifiche alla viabilità e a considerare alternative di trasporto pubblico o soluzioni di anticipo partenza per spostamenti programmati. Il festival e le gare porteranno con sé l’energia della comunità del running e numerosi contenuti pensati per coinvolgere pubblico e atleti, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla sostenibilità degli eventi.