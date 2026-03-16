Virtus Bologna vince il derby 104-94 e si conferma prima in classifica

La Virtus Bologna ha dominato il derby contro l'Olimpia Milano mentre Edwards e Alston Jr. hanno trascinato la squadra verso una vittoria che rafforza il primato

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si è chiusa sul punteggio di 104-94, con i campioni d’Italia che non hanno mai lasciato il comando. Fin dal primo quarto i padroni di casa hanno imposto il ritmo, segnando 30 punti in apertura e replicando con un altro parziale da 30 nell’ultimo periodo: un equilibrio di intensità offensiva che ha costretto Milano a rincorrere per tutti i 40 minuti.

Questo risultato poggia su precise scelte tecniche, rotazioni efficaci e su una lettura del gioco che ha saputo annullare i tentativi di rimonta degli avversari.

Prestazioni individuali e contributi collettivi

In cima alle statistiche ci sono i 28 punti di Carsen Edwards e i 27 di Derrick Alston Jr., autori di gran parte dell’efficacia offensiva della Virtus. Alla coppia si sono aggiunti contributi in doppia cifra come i 12 punti di Matt Morgan, gli 11 di Francesco Ferrari e i 10 di Aliou Diarra. Per l’Olimpia Milano spiccano i 21 punti di Armoni Brooks e i 19 di Filippo “Pippo” Ricci, che comunque non sono bastati a ribaltare l’inerzia dell’incontro. Nel complesso la partita è stata decisa dall’insieme di fiammate offensive e dalla capacità di Bologna di tenere il controllo nei momenti chiave.

La regia offensiva di Edwards e Alston

Il binomio Edwards-Alston si è rivelato determinante: Edwards ha saputo alternare tiri dalla distanza a penetrazioni efficaci, mentre Alston ha punito la difesa di Milano con soluzioni al ferro e canestri dalla media distanza. Questo equilibrio ha forzato cambi difensivi e ha creato spazi per i compagni, rendendo la Virtus pericolosa sia in transizione che nella costruzione del gioco statico. La presenza di più opzioni offensive ha obbligato l’avversario ad adattare le marcature, aprendo varchi sfruttati con lucidità.

Svolgimento della gara e momenti decisivi

La partita si è articolata su fasi ben riconoscibili: un primo quarto in cui la Virtus ha preso vantaggio grazie a un alto tasso realizzativo, una fase centrale in cui Milano ha provato a rientrare fino a ridurre lo svantaggio a un solo punto alla fine del terzo periodo, e un ultimo quarto dominato dai bolognesi. Nonostante la rimonta milanese che più volte ha accorciato le distanze, la squadra di casa ha risposto con parziali che hanno ricreato margine, sfruttando precisione al tiro e gestione dei possessi nei momenti caldi della partita.

Le fasi critiche e le scelte tattiche

Tra i passaggi chiave c’è stato il controllo dei rimbalzi e la capacità di convertire i secondi tiri: Aliou Diarra ha messo il proprio marchio sotto canestro, mentre le difese si sono alternate cercando di fermare Edwards. Nel finale una tripla di Armoni Brooks ha provato a riaccendere le speranze di Milano, ma i rimbalzi offensivi e alcune giocate dalla linea di tiro libero di Bologna hanno spento ogni velleità. I time-out chiamati nelle fasi decisive hanno mostrato anche la gestione emotiva delle panchine, con la Virtus più lucida nel dettare i ritmi negli ultimi minuti.

Impatto in classifica e prospettive

Con questo successo la Virtus Bologna consolida il primato: la squadra mantiene un margine significativo sugli inseguitori e si presenta come favorita nella corsa alla vetta, grazie a un equilibrio tra attacco e controllo difensivo. L’Olimpia Milano dovrà lavorare sulle soluzioni offensive alternative e sulla capacità di evitare i rimonte subite nei momenti chiave per rientrare nella lotta al vertice. Le indicazioni uscite da questo derby serviranno a entrambi gli staff per pianificare le prossime settimane di campionato e per tarare uomini e sistemi in vista dei prossimi impegni.