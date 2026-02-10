Alcione Milano: Preparazione alla Sfida Cruciale contro l’Arzignano

L'Alcione Milano sfida l'Arzignano in una partita cruciale per ritrovare slancio e competitività.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, l’Alcione milano scenderà in campo allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per affrontare l’Arzignano. Questo incontro rappresenta una tappa cruciale per la squadra, attesa a un riscatto dopo la recente sconfitta contro il Renate.

Un momento difficile da superare

Il match con il Renate, concluso con un 1-0 a sfavore degli orange, ha interrotto un periodo positivo per l’Alcione. La squadra di mister Cusatis stava attraversando una buona fase di forma, avendo recentemente ottenuto una vittoria significativa in trasferta contro l’Arzignano, battuto con un netto 1-3. Questo precedente rappresenta un riferimento importante per il morale della squadra.

Modifiche tattiche in vista

Per il match di oggi, è previsto che Cusatis mantenga la difesa vista nell’ultima partita. Tuttavia, potrebbero esserci alcune modifiche in centrocampo e in attacco. La squadra dovrà affrontare l’assenza di Bright, squalificato per somma di ammonizioni. Il ritorno di Morselli, pronto a affiancare Plescia, offre una speranza per rinvigorire l’attacco.

La situazione in classifica

L’incontro di oggi è particolarmente rilevante, poiché l’Arzignano dista solo sei punti in classifica dall’Alcione. Una vittoria permetterebbe agli orange di consolidare la propria posizione e mantenere vive le speranze di un eventuale miglioramento nella classifica. La determinazione della squadra è palpabile e tutti i giocatori sono pronti a dare il massimo.

Dettagli della formazione

Per la partita, l’Alcione scenderà in campo con un modulo 4-3-1-2: Agazzi in porta, Scuderi, Miculi, Ciappellano e Chierichetti a formare la linea difensiva. Tordini, Galli e Lopes occuperanno il centrocampo, mentre Pitou supporterà l’attacco, composto da Plescia e Morselli. Questo schieramento mira a garantire equilibrio tra difesa e attacco, elementi cruciali per affrontare una squadra come l’Arzignano.

Le aspettative di mister Cusatis

Alla vigilia dell’incontro, mister Cusatis ha espresso ottimismo, sottolineando il lavoro svolto durante la settimana per correggere gli errori che sono costati cari nel precedente match. Ha inoltre confermato il recupero di Muroni, che si è allenato intensamente e sarà un elemento chiave per la squadra.

La mentalità da adottare

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere una mentalità vincente, soprattutto dopo una sconfitta. La squadra deve affrontare l’Arzignano con determinazione e spirito di squadra, per ristabilire la propria identità e continuare il percorso verso l’obiettivo salvezza.

L’incontro di oggi rappresenta un’importante opportunità per l’Alcione Milano di tornare a vincere e riprendere fiducia dopo l’ultima battuta d’arresto. Tifosi e giocatori attendono con ansia il fischio d’inizio, pronti a sostenere la squadra in questa sfida fondamentale.