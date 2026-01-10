Cittadella: Alla Ricerca di Conferme nella Trasferta contro l’Alcione

Il Cittadella si appresta a sfidare l'Alcione in un incontro fondamentale per la corsa al campionato.

Alla vigilia della trasferta a Sesto San Giovanni, il Cittadella si appresta a sfidare l’Alcione nella 21ª giornata di campionato. Dopo aver ottenuto tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie, l’allenatore Manuel Iori esprime ottimismo, sottolineando però l’importanza di mantenere alta la concentrazione tra i suoi giocatori.

Situazione infortuni e disponibilità

Il tecnico granata ha fornito aggiornamenti sulla condizione fisica dei suoi atleti durante la conferenza stampa. Zanellati dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico il 13 gennaio. Castelli sta mostrando segnali di miglioramento dopo una risonanza di controllo, con l’obiettivo di aumentare i carichi di lavoro nella settimana successiva. Cardinali è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver superato una frattura al dito, mentre Diaw ha recuperato da una breve febbre. Tuttavia, Salvi è attualmente squalificato e Djibril non sarà disponibile a causa di un lieve infortunio al soleo. Infine, Casolari è ancora fuori, ma dovrebbe tornare la prossima settimana.

Impatto dell’assenza di Casolari

Iori ha espresso il proprio rammarico per l’assenza di Casolari, evidenziando come la continuità sia fondamentale per i giocatori. La squadra, attualmente composta da 22-23 membri più i portieri, ha dimostrato di sapersi adattare. Chi è stato chiamato in causa ha risposto positivamente.

Preparazione alla partita contro l’Alcione

Il Cittadella, reduce da una vittoria schiacciante nel derby contro la Virtus Verona, ha lavorato su vari aspetti tattici per migliorare ulteriormente. Nonostante la buona prestazione, Iori ha sottolineato l’importanza di perfezionare i dettagli e mantenere la giusta mentalità durante l’intera partita. La squadra deve evitare di concedere attimi di distrazione, che potrebbero costare caro nel risultato finale.

Analisi dell’avversario

L’Alcione, reduce da una vittoria contro la Triestina, si presenta come un avversario temibile. Il tecnico Iori ha riconosciuto il valore della squadra avversaria, sottolineando che gioca un buon calcio e ha già ottenuto successi in trasferta. I giocatori del Cittadella dovranno essere pronti a fronteggiare un avversario che gioca con intensità e varietà di schemi, ponendo sfide sia tecniche che mentali.

Condizioni atmosferiche e campo di gioco

Un altro fattore da considerare è la condizione del campo, che potrebbe presentarsi ghiacciato. Iori ha avvertito che le temperature rigide potrebbero influenzare il gioco, ma ha anche sottolineato che la durezza del terreno costituirà una sfida comune a entrambe le squadre.

Strategia di gioco e modulo

In vista della partita, Iori sta considerando di riconfermare Anastasia nel ruolo di mezzala ibrida, un giocatore capace di supportare l’attacco e di stringere il campo. Il tecnico ha enfatizzato che l’atteggiamento e lo spirito di squadra sono cruciali per ottenere un buon risultato. La disponibilità dei giocatori a impegnarsi in entrambe le fasi di gioco sarà determinante per il successo.

Importanza dei punti e prestazioni

Il girone di ritorno si preannuncia intenso e ogni punto sarà prezioso. Iori ha ribadito che non si possono barattare i punti con prestazioni scadenti: la qualità del gioco è fondamentale per accumulare risultati positivi nel lungo termine. La squadra ha già dimostrato di poter segnare, con otto gol nelle ultime tre partite. L’allenatore è soddisfatto anche di una vittoria per 1-0, sottolineando che ogni successo conta.

Strategia di mercato

Si segnala, infine, la recente cessione di Egharevba e Desogus, due giovani talenti che necessitavano di ritrovare la gioia di giocare. Il tecnico Iori ha espresso comprensione per le loro scelte, evidenziando che, pur non trovando spazio nel proprio modulo, possiedono qualità che possono essere valorizzate in altri contesti.