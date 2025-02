Scopri come K-Way celebra il suo anniversario con una mostra unica a Milano.

Un’icona della moda

Da sessant’anni, K-Way rappresenta non solo un capo d’abbigliamento, ma un vero e proprio simbolo di praticità e stile. Nato da un’intuizione geniale di Monsieur Léon-Claude Duhamel, questo indumento ha rivoluzionato il modo di affrontare la pioggia. La giacca K-Way, leggera e impermeabile, è diventata un must-have per ogni avventura all’aperto, tanto da essere presente nella lista delle cose da portare per ogni bambino. La sua capacità di essere ripiegata e trasportata facilmente ha reso K-Way un compagno fidato per milioni di persone in tutto il mondo.

Una mostra per celebrare l’eredità

In occasione del suo anniversario, K-Way ha deciso di celebrare la sua storia attraverso una mostra unica, intitolata “In Y/Our Life”, che si terrà al Museo della Permanente di Milano. Questa esposizione, che inaugura il 25 febbraio, si inserisce nel contesto della Milano Fashion Week e mira a esplorare la poeticità del quotidiano. Attraverso opere e installazioni, diversi artisti sono stati invitati a reinterpretare oggetti iconici, creando un dialogo tra moda e cultura. Marchi storici come Bic, Bialetti e Chupa Chups si uniscono a K-Way in questa celebrazione, dimostrando come oggetti di uso quotidiano possano avere un impatto significativo sulla nostra vita.

Artisti e marchi in dialogo

La mostra non solo mette in luce l’importanza di K-Way, ma anche quella di altri marchi che hanno segnato la nostra infanzia e la nostra cultura. Artisti come Francesca Casale e Patricia Urquiola hanno creato opere ispirate ai valori di questi brand, offrendo una nuova prospettiva su come questi oggetti influenzino la nostra quotidianità. La mostra si propone di viaggiare in tutto il mondo, partecipando a eventi culturali di rilievo come Photo London e Art Basel Paris, portando con sé il messaggio che la moda e la cultura sono intrinsecamente legate.

In un’epoca in cui il consumismo è spesso criticato, K-Way e i suoi partner dimostrano che anche gli oggetti più semplici possono raccontare storie profonde e significative. La mostra rappresenta un’opportunità imperdibile per riflettere su come la moda possa essere un veicolo di espressione culturale e sociale.