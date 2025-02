Il 5 aprile si accendono le passioni calcistiche con il derby di Serie C.

Un derby atteso da tutti i tifosi

Il 5 aprile si svolgerà uno degli eventi più attesi della stagione calcistica: il derby di ritorno tra FeralpiSalò e Lumezzane. Questa sfida, che avrà luogo allo stadio Turina, promette di essere un incontro ricco di emozioni e tensione. La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite, e i tifosi sono già in fermento per sostenere le proprie squadre. L’andata, disputata al Saleri, ha visto trionfare i gardesani con un punteggio di 3-1, e ora il Lumezzane è determinato a riscattarsi.

Il percorso delle due squadre

Entrambe le formazioni stanno affrontando una stagione intensa, con alti e bassi che hanno caratterizzato il loro cammino in Serie C. La FeralpiSalò, guidata dall’allenatore Diana, ha dimostrato di avere una rosa competitiva, mentre il Lumezzane, sotto la direzione di Franzini, sta cercando di trovare la giusta continuità per risalire la classifica. Le due squadre si affronteranno anche in altre partite nello stesso mese, creando un clima di rivalità che rende ogni incontro ancora più avvincente.

Oltre al derby del 5 aprile, i tifosi dovranno tenere d’occhio anche le altre partite in programma. Il 23 marzo, la FeralpiSalò affronterà il Trento, mentre il Lumezzane giocherà contro l’AlbinoLeffe. Il 30 marzo, i gardesani saranno in trasferta a Trieste, mentre i rossoblù affronteranno il Caldiero. Questi incontri saranno cruciali per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Un derby che va oltre il campo

Il derby tra FeralpiSalò e Lumezzane non è solo una partita di calcio; è un evento che coinvolge l’intera comunità. I tifosi si preparano a vivere un pomeriggio di festa, con cori, striscioni e un’atmosfera carica di passione. La rivalità storica tra le due squadre rende ogni incontro unico, e il supporto dei tifosi è fondamentale per motivare i giocatori in campo. In un contesto sportivo sempre più competitivo, il derby rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e il proprio attaccamento ai colori sociali.