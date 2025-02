Un'analisi della prestazione decisiva di Tonut, Ricci e Flaccadori nella semifinale di Coppa Italia.

Il contesto della semifinale

La semifinale di Frecciarossa Final Eight 2025 ha visto l’Olimpia Milano affrontare la Germani Brescia in una sfida avvincente. Dopo un inizio promettente per Brescia, che si era portata in vantaggio con un punteggio di 52-51 all’inizio dell’ultimo quarto, Milano ha saputo ribaltare la situazione, chiudendo il match con un punteggio finale di 69-74. Questo cambiamento di rotta è stato possibile grazie a un parziale di 4-17, che ha visto protagonisti tre giocatori meno attesi: Stefano Tonut, Giampaolo Ricci e Diego Flaccadori.

Il contributo della panchina

La performance di Tonut, Ricci e Flaccadori è stata cruciale per il successo dell’Olimpia. Nonostante le statistiche individuali non siano strabilianti, il loro apporto è arrivato nei momenti chiave della partita. Tonut ha segnato una tripla fondamentale da quasi metà campo, mentre Ricci ha contribuito con rimbalzi e difesa, e Flaccadori ha mostrato grande intelligenza nelle scelte offensive, guadagnandosi tiri liberi preziosi. Questo trio ha dimostrato che, anche quando i titolari faticano, la panchina può fare la differenza.

Le parole di coach Messina

Dopo la sconfitta contro la Virtus Segafredo Bologna, coach Ettore Messina aveva sottolineato l’importanza del contributo di tutti i giocatori, in particolare del secondo quintetto. La semifinale contro Brescia ha dimostrato che il messaggio è stato recepito. La panchina ha risposto presente, offrendo una difesa solida e un attacco incisivo. La prestazione di Tonut, Ricci e Flaccadori è stata una risposta chiara alle critiche e ha messo in luce la profondità della rosa dell’Olimpia Milano.

Verso la finale di Coppa Italia

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare la Dolomiti Energia Trentino nella finale di Coppa Italia. Sarà fondamentale mantenere l’energia e la determinazione mostrata nella semifinale. La squadra dovrà continuare a fare affidamento su tutti i suoi giocatori, in particolare su quelli della panchina, per affrontare un avversario temibile. La sfida si preannuncia avvincente e i tifosi sono pronti a sostenere la loro squadra in questo importante appuntamento.