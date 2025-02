Un gol di Milillo nella ripresa condanna l'Alcione a una sconfitta pesante in classifica.

Un match equilibrato ma senza gol nel primo tempo

La partita tra l’Alcione e l’Arzignano Valchiampo si è rivelata un incontro equilibrato, caratterizzato da ritmi alti e da un possesso palla nettamente a favore dei padroni di casa. Tuttavia, nonostante il predominio nel possesso, l’Alcione non è riuscito a concretizzare le proprie occasioni. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro chance, ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Il primo vero brivido è arrivato al 10′ quando Bordo, con un potente tiro dalla distanza, ha colpito il palo, dimostrando la pericolosità dell’Arzignano. Anche Minesso ha sfiorato il gol poco prima dell’intervallo, colpendo la traversa con un tiro a giro. Queste due occasioni hanno messo in evidenza le difficoltà della difesa dell’Alcione, che ha dovuto fare i conti con un attacco avversario ben organizzato.

Il secondo tempo e il gol decisivo di Milillo

La ripresa ha visto un’Alcione più determinato, ma è stato l’Arzignano a colpire per primo. Al 60′, Milillo ha sfruttato un cross dalla trequarti, anticipando Bacchin e siglando il gol che ha deciso il match. Questo gol ha cambiato le sorti della partita, costringendo l’Alcione a inseguire il pareggio. Nonostante gli sforzi, la squadra di casa ha faticato a creare occasioni concrete, e il tempo scorreva inesorabile.

Il secondo tempo ha visto un’Alcione che ha cercato di reagire, ma la mancanza di incisività in attacco ha pesato. Le sostituzioni effettuate non hanno portato i risultati sperati, e la squadra ha continuato a mostrare difficoltà nel finalizzare le azioni. La sconfitta ha lasciato un segno profondo sulla classifica, mettendo a rischio la posizione playoff degli Orange.

Implicazioni sulla classifica e futuro dell’Alcione

Questa sconfitta pesa sulla classifica dell’Alcione, che ora si trova in una posizione delicata. La squadra deve riflettere sulle proprie prestazioni e trovare soluzioni per migliorare in vista delle prossime partite. La gestione del possesso palla è stata positiva, ma è evidente che è necessario un maggiore cinismo sotto porta per trasformare il dominio in punti.

Il prossimo incontro sarà cruciale per l’Alcione, che dovrà affrontare una squadra in forma e cercare di ritrovare la vittoria per non perdere contatto con le posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. I tifosi si aspettano una reazione forte e determinata, e la squadra dovrà dimostrare di avere la forza per rialzarsi dopo questa battuta d’arresto.