Una semifinale intensa e combattuta porta l'Olimpia a sfidare la vincente tra Trento e Trieste.

Una semifinale di grande carattere

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta il suo valore, conquistando l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo una semifinale intensa contro la Germani Brescia. La partita, terminata con un punteggio di 74-69, ha messo in luce non solo le abilità offensive della squadra, ma soprattutto la loro determinazione e capacità di difesa. Nonostante una serata di percentuali di tiro non ottimali, l’Olimpia ha saputo fare leva su un gioco difensivo solido e su un contributo fondamentale da parte del secondo quintetto.

Il contributo decisivo di Mirotic e Shields

Nel momento cruciale della gara, è stato Nikola Mirotic a fare la differenza. La sua difesa su Miro Bilan, centro di Brescia, ha cambiato le sorti del match. Mirotic ha saputo anticipare le giocate avversarie, rubare palloni e rendere difficile la vita agli attaccanti bresciani. Al suo fianco, Shavon Shields ha segnato canestri decisivi, dimostrando di essere un giocatore chiave nei momenti di alta pressione. La combinazione di difesa aggressiva e attacco strategico ha permesso all’Olimpia di mantenere il controllo della partita, nonostante le difficoltà iniziali.

Le parole di Coach Messina

Coach Ettore Messina ha commentato la prestazione della sua squadra con soddisfazione, sottolineando l’importanza della vittoria in una partita così difficile. Ha evidenziato come, nonostante le difficoltà nel primo tempo, la squadra sia riuscita a trovare la giusta aggressività in difesa nel secondo tempo. Messina ha anche elogiato il contributo di Flaccadori, Tonut e Ricci, che hanno saputo farsi trovare pronti nei momenti cruciali. La vittoria, secondo il coach, è un segnale positivo per il futuro, soprattutto in vista della finale che attende l’Olimpia.

Uno sguardo alla finale

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare la finale di Coppa Italia, dove si scontrerà con la vincente tra Trento e Trieste. La squadra dovrà affrontare una sfida impegnativa, ma il morale è alto dopo questa semifinale. La chiave del successo sarà mantenere la stessa intensità difensiva e trovare fluidità in attacco. La finale rappresenta un’opportunità per l’Olimpia di confermare il proprio status di squadra di vertice nel panorama del basket italiano.