Una prestazione di squadra porta l'Olimpia Milano alla finale di Coppa Italia dopo una sfida intensa contro Brescia.

Una semifinale avvincente

La prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia ha visto l’Olimpia Milano trionfare su una coriacea Germani Brescia con un punteggio di 74-69. La partita, disputata al PalaInalpi di Torino, ha messo in mostra un’intensa battaglia tra le due squadre, con l’EA7 che ha saputo mantenere la calma nei momenti decisivi. I protagonisti della serata sono stati Shields, autore di 19 punti, e Mirotic, che ha contribuito con 14 punti, dimostrando ancora una volta il loro valore in campo.

Un inizio equilibrato

Il match è iniziato con un avvio piuttosto freddo, dove entrambe le squadre faticavano a trovare il ritmo giusto. Il primo quarto si è chiuso sul punteggio di 16-16, con nessuna delle due formazioni in grado di prevalere. Tuttavia, nel secondo quarto, l’Olimpia ha iniziato a trovare maggiore fluidità, grazie a giocate decisive di Mannion e Shields, che hanno portato l’EA7 a chiudere il primo tempo in vantaggio di un punto (34-33).

Il terzo quarto decisivo

Il terzo quarto ha visto un Mirotic in grande forma, capace di segnare 9 punti e dare una spinta importante alla sua squadra. Nonostante ciò, Brescia ha risposto colpo su colpo, mantenendo il punteggio in equilibrio e chiudendo il periodo con un vantaggio di un punto (51-52). La tensione era palpabile, e ogni possesso contava. La squadra di Messina ha trovato nuova energia grazie a Ricci e Flaccadori, che hanno saputo ribaltare la situazione nel quarto finale.

La vittoria e la finale in vista

Nel finale, l’Olimpia ha sfruttato la difficoltà di Brescia nel tiro da tre punti, chiudendo con un 2/19 che ha pesato sul risultato. Con giocate decisive di Shields, Mirotic e Bolmaro, l’EA7 ha assicurato la vittoria e il pass per la finale di domenica, dove affronterà la vincente della sfida tra Trento e Trieste. La prestazione dell’Olimpia Milano è stata un chiaro segnale della loro determinazione e della loro voglia di conquistare il trofeo, rendendo il pubblico entusiasta per la finale che si avvicina.