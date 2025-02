Scopri il programma completo delle partite di Serie C dal 14 al 17 febbraio.

Il programma della 27^ giornata di Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 14 febbraio, fino a lunedì 17 febbraio, per la ventisettesima giornata di campionato. Un weekend ricco di emozioni e sfide avvincenti, con ben tre partite in programma per oggi e un grande appuntamento domenicale che promette spettacolo. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, garantendo così un’ampia copertura per non perdere nemmeno un’azione.

Partite in diretta e copertura mediatica

Oggi, venerdì 14 febbraio, il primo fischio d’inizio è previsto per le 20.30, mentre sabato 15 febbraio si prosegue con due incontri, uno alle 15 e l’altro alle 17.30. Domenica sarà una giornata cruciale, con il big match tra Vicenza e Padova, in programma alle 15, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Gli appassionati potranno seguire anche la Diretta Gol, che offrirà aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite in contemporanea, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti i tifosi.

Dettagli delle partite e orari

Il programma completo delle partite è ricco di incontri interessanti. Tra le gare da seguire, spiccano Avellino-Crotone e Legnago Salus-Virtus Entella, entrambe in diretta su Sky Sport. Inoltre, il lunedì 17 febbraio si chiuderà la giornata con un incontro serale alle 20.30. La Lega Pro ha confermato l’utilizzo del VAR anche per questa stagione, assicurando così una maggiore equità nelle decisioni arbitrali. Gli appassionati possono aspettarsi un weekend di grande calcio, con partite che potrebbero rivelarsi decisive per la corsa ai playoff e per la salvezza.