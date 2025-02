Una vittoria convincente per Milano che ora affronterà Brescia nella semifinale.

Una serata di grande basket a Torino

Il palazzetto di Torino ha ospitato un emozionante derby d’Italia, dove l’EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato la sua superiorità contro la Virtus Segafredo Bologna, vincendo con un punteggio di 91-77. La squadra di Ettore Messina ha mostrato una prestazione energica e determinata, mentre per Bologna, guidata da coach Ivanovic, la serata si è rivelata amara, con la Coppa Italia Frecciarossa 2025 già chiusa in anticipo.

I protagonisti della partita

Tra i protagonisti della gara, spiccano le prestazioni di Shields, LeDay e Dimitrijevic, che hanno contribuito in modo significativo al successo di Milano. Shields ha messo a segno 19 punti, mentre LeDay ha aggiunto 16 punti e 7 rimbalzi. Dimitrijevic, con i suoi 14 punti, ha dimostrato di essere un elemento chiave nel gioco offensivo meneghino. Dall’altra parte, la Virtus ha visto Diouf brillare con 20 punti, supportato da Shengelia e Belinelli, che hanno segnato rispettivamente 14 e 10 punti.

La cronaca della partita

Il match è iniziato con un botta e risposta tra le due squadre, con Pajola e Shields che hanno aperto le danze con delle triple. La Virtus ha cercato di prendere il controllo, ma Milano ha risposto prontamente, chiudendo il primo quarto in vantaggio. Nel secondo periodo, Milano ha allungato il divario grazie a un parziale di 0-7, portandosi sul +12. Nonostante i tentativi di rimonta da parte di Bologna, Milano ha mantenuto il controllo della partita, chiudendo il primo tempo con un punteggio di 47-33.

Nel terzo quarto, la Virtus ha tentato di rientrare in partita, ma le giocate di Shields e LeDay hanno permesso a Milano di mantenere un margine di sicurezza. Con un finale di partita in controllo, Milano ha continuato a segnare, chiudendo la gara con un punteggio finale di 91-77. La vittoria consente a Milano di avanzare nella competizione, dove affronterà ora Brescia in semifinale.