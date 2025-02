Dopo la sconfitta nel derby, il Novara affronta l'Alcione per tornare alla vittoria.

Il contesto della partita

Oggi pomeriggio, alle ore 15, il Novara scenderà in campo allo stadio “Silvio Piola” per affrontare l’Alcione Milano in una partita cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Gli Azzurri, guidati da mister Gattuso, sono determinati a riscattare la recente sconfitta nel derby contro la Pro Vercelli, che ha lasciato un segno nella loro classifica, attualmente all’undicesimo posto con 34 punti. La squadra milanese, invece, si trova in una posizione più favorevole, occupando il settimo posto con 36 punti, in piena zona playoff.

Le aspettative di Gattuso

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Giacomo Gattuso ha espresso il suo dispiacere per l’andamento del derby, sottolineando l’impegno dei suoi giocatori. “Non volevamo assolutamente perdere una partita così importante, ma non ho nulla da rimproverare alla mia squadra. Hanno dato tutto”, ha dichiarato Gattuso. Il mister ha anche evidenziato le difficoltà del mese scorso, legate al calciomercato e ai giocatori che volevano lasciare la squadra, complicando il lavoro quotidiano. Gattuso ha inoltre menzionato il “conto in sospeso” con l’Alcione, dopo la sconfitta subita nella gara d’andata, e ha promesso una prestazione migliore.

Le formazioni in campo

Per quanto riguarda le formazioni, il Novara si schiererà con un 3-5-2, con Minelli in porta e una difesa composta da Cannavaro, Khailoti e Lorenzoni. A centrocampo, Calcagni e Di Munno saranno chiamati a supportare l’attacco, guidato da Morosini e Asencio. Dall’altra parte, l’Alcione Milano scenderà in campo con un 4-3-1-2, con Bacchin tra i pali e una linea difensiva solida. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a lottare per i punti in palio.