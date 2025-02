La capolista Padova cerca di mantenere la vetta contro una Pro Patria in difficoltà.

Il contesto della partita

La sfida tra Padova e Pro Patria si preannuncia come un incontro cruciale per la capolista, che cerca di mantenere la propria posizione in classifica. Dopo una sconfitta inaspettata, il Padova è determinato a ritrovare la vittoria per respingere l’assalto del Vicenza, che si avvicina minacciosamente. Con 556 nuovi abbonamenti sottoscritti per le ultime sei gare della stagione, l’atmosfera allo stadio Euganeo è carica di aspettative e speranze.

Le formazioni e le scelte tecniche

Il tecnico Andreoletti, a causa delle squalifiche di Delli Carri e Fusi, è chiamato a fare delle scelte strategiche. La formazione dovrebbe ripartire dal collaudato 3-4-2-1, con Fortin tra i pali, intoccabile per il suo rendimento. In difesa, il ballottaggio tra Granata e Pirrello è acceso, mentre Faedo e Perrotta si preparano a ricoprire i ruoli di braccetti. A centrocampo, le condizioni di Crisetig sono monitorate con attenzione, e si prevede che Bianchi possa affiancarlo, con Kirwan e Villa a presidiare le corsie esterne.

La Pro Patria e le sue difficoltà

Dall’altra parte, la Pro Patria si presenta all’appuntamento con la necessità di ottenere punti vitali. Mister Sala ha evidenziato che, nonostante alcuni segnali positivi, la squadra deve ancora trovare la giusta continuità. Le scelte obbligate per infortuni e squalifiche complicano ulteriormente la situazione. La Pro Patria, schierata con un 3-5-2, punta a sorprendere la capolista, consapevole che ogni punto può fare la differenza in un campionato così competitivo.

Statistiche e precedenti

La storia tra Padova e Pro Patria è ricca di confronti, con un bilancio che vede il Padova nettamente in vantaggio. Dall’ultima sfida, terminata in pareggio, i biancoscudati sono determinati a riprendere il controllo della situazione. La partita di domenica sarà un test importante per entrambe le squadre, con il Padova che cerca di consolidare la sua posizione e la Pro Patria che lotta per risalire la classifica.