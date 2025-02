Il Novara punta a tornare alla vittoria contro l'Alcione, neopromossa in forma.

Il contesto della partita

Il Novara si prepara ad affrontare l’Alcione in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di salvezza della squadra. Dopo un inizio di stagione difficile, con solo una vittoria nelle ultime sei gare, gli azzurri sono determinati a conquistare il decimo successo stagionale, il settimo tra le mura amiche del “Piola”. La squadra, guidata dal tecnico Gattuso, è consapevole dell’importanza di questo incontro, soprattutto dopo la delusione per la sconfitta nel derby.

Le formazioni e le assenze

Il Novara scenderà in campo con un 3-4-2-1, con Minelli tra i pali e una difesa composta da Cannavaro, Lorenzini e Khailoti. Sugli esterni, Agyemang e Anzolin, quest’ultimo un recente acquisto dal mercato invernale, saranno chiamati a spingere in fase offensiva. Gli interni Calcagni e Di Munno, al rientro dal primo minuto, supporteranno i trequartisti Morosini e Donadio, che dovranno creare occasioni per l’unica punta Asencio. Tuttavia, il Novara dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave: il centrocampista Basso è squalificato, mentre Ghiringhelli, Ranieri e Da Graca sono infortunati. Bertoncini, pur essendo in condizioni non ottimali, potrebbe essere convocato.

L’Alcione: un avversario temibile

L’Alcione, neopromossa, ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata. Con 24 gol realizzati e una difesa che ha subito 23 reti, gli orange si sono affermati come una compagine capace di chiudersi e ripartire. Sotto la guida dell’ex mediano del Novara, Giovanni Cusatis, l’Alcione ha trovato una buona intesa tra i suoi attaccanti, in particolare Palombi e Marconi, che hanno già messo a segno un numero significativo di reti. Gattuso ha avvertito i suoi giocatori riguardo alla pericolosità dell’avversario, sottolineando che l’Alcione non è più una sorpresa e che dovranno affrontarli con la massima attenzione.

Le aspettative per il match

Il Novara è consapevole che una vittoria contro l’Alcione potrebbe rappresentare una svolta per la stagione. La squadra ha bisogno di ritrovare la fiducia e il morale, e i tifosi si aspettano una prestazione convincente. Gattuso ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, la squadra ha sempre dato il massimo e che il campo dirà se gli sforzi fatti in settimana porteranno i frutti sperati. Con un pubblico caloroso pronto a sostenere gli azzurri, il “Piola” potrebbe diventare un fortino inespugnabile.