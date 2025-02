Scopri il programma delle partite e le ultime notizie sul campionato di Serie C.

Il programma della 26^ giornata di Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 7 febbraio, fino a lunedì 10 febbraio, per disputare la ventiseiesima giornata del campionato. Questo weekend, gli appassionati di calcio potranno seguire ben due partite in programma oggi, mentre domenica si svolgeranno diverse gare in contemporanea, tutte alle ore . Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, permettendo a tutti di non perdere nemmeno un minuto di azione.

Diretta Gol e copertura mediatica

Per chi desidera seguire le partite in tempo reale, Diretta Gol offrirà un’ampia copertura delle gare in contemporanea. Gli appassionati potranno godere di approfondimenti, highlights e