Una vittoria fondamentale per l'Olimpia, che mantiene vive le speranze di playoff.

Una vittoria che dà fiducia

L’EA7 Emporio Armani ha ottenuto una vittoria fondamentale contro lo Zalgiris Kaunas, mantenendo vive le speranze di accesso ai playoff di EuroLeague. La partita, terminata con il punteggio di 89-87, ha visto l’Olimpia dominare per gran parte del match, mostrando una coesione e una determinazione che hanno impressionato sia i tifosi che gli esperti del settore. Zach LeDay ha guidato la squadra con 26 punti, mentre Nico Mannion ha brillato con giocate decisive, contribuendo in modo significativo alla vittoria.

Il contributo di ogni giocatore

Coach Ettore Messina ha elogiato la prestazione collettiva della sua squadra, sottolineando come ogni giocatore abbia dato il proprio contributo. “Vincere qui segnando quasi 90 punti non era facile”, ha dichiarato Messina, evidenziando l’importanza della difesa e del controllo dei rimbalzi. La squadra ha dimostrato di saper reagire anche nei momenti di difficoltà, mantenendo la calma e la lucidità necessarie per portare a casa il risultato. Freddie Gillespie ha offerto una protezione del ferro eccezionale, mentre Shavon Shields ha fornito punti cruciali nei momenti chiave.

Un finale emozionante

Il finale della partita è stato caratterizzato da un intenso scambio di canestri, con entrambe le squadre che hanno lottato per ogni punto. Dopo un botta e risposta tra i giocatori, l’Olimpia ha saputo mantenere il vantaggio grazie a giocate decisive di Mannion e LeDay. La vittoria è stata suggellata da un’ottima gestione del tempo e delle palle perse, con Shields che ha messo a segno i punti finali che hanno chiuso il match. Questo successo non solo rappresenta la sesta vittoria in trasferta della stagione, ma anche un segnale forte per il prosieguo della competizione, in un’edizione di EuroLeague che si preannuncia particolarmente competitiva.