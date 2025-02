L'EA7 Milano si impone 89-87 e mantiene vive le speranze playoff.

Una vittoria che vale doppio

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale nel 26° turno di Eurolega, battendo lo Zalgiris Kaunas con un punteggio di 89-87. Questo successo non solo permette all’EA7 di mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff, ma rappresenta anche una risposta convincente dopo la pesante sconfitta subita contro il Bayern Monaco. La partita, disputata alla Zalgirio Arena, ha visto protagonisti indiscussi i giocatori chiave della squadra, in particolare Leday, Mannion e Shields, che hanno saputo guidare la squadra nei momenti cruciali.

Le stelle della partita

Il protagonista indiscusso della serata è stato senza dubbio Leday, autore di 26 punti e di giocate decisive nel finale. La sua performance è stata supportata da Mannion, che ha messo a segno 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, e da Shields, che ha contribuito con 17 punti. Questo trio ha saputo rispondere agli attacchi avversari, in particolare a quelli di Francisco e Walker, che hanno combinato per 51 punti. La vittoria dell’Olimpia è stata una dimostrazione di forza e determinazione, specialmente considerando le assenze di giocatori chiave come Mirotic, Nebo e Caseur.

Un match combattuto fino all’ultimo secondo

La partita è stata caratterizzata da un andamento altalenante, con l’Olimpia che ha iniziato bene, ma ha dovuto affrontare la reazione dello Zalgiris, che ha cercato di rientrare in partita. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio, Milano ha dovuto fronteggiare un parziale di 11-0 da parte degli avversari, che ha portato la squadra di Trinchieri a prendere il comando. Tuttavia, la lucidità di Mannion e la determinazione di Leday hanno permesso all’EA7 di riprendere il controllo del match. Negli ultimi minuti, la tensione era palpabile, con entrambe le squadre che hanno commesso errori, ma alla fine è stato Leday a chiudere la partita con un canestro decisivo.

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano sale a un record di 14-12 in classifica, mentre lo Zalgiris scende a 12-14. La squadra di Ettore Messina avrà ora una pausa di tre settimane prima di tornare in campo, affrontando il Monaco al Forum. Gli appassionati di basket possono aspettarsi un’altra grande sfida, con l’EA7 che cercherà di continuare la sua corsa verso i playoff.