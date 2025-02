Milano domina Varese con un punteggio impressionante di 119-92, mostrando grande forma.

Una vittoria schiacciante per l’Olimpia Milano

In una serata di grande basket, l’Olimpia Milano ha messo in scena una prestazione straordinaria, sconfiggendo la Pallacanestro Varese con un punteggio finale di 119-92. La partita, che si è svolta al Mediolanum Forum, ha visto i padroni di casa dominare sin dal primo quarto, mostrando una superiorità tecnica e fisica che ha lasciato poco spazio agli avversari.

Un inizio travolgente

Il primo quarto è stato un vero e proprio show per i tifosi milanesi, con l’Olimpia che ha chiuso il periodo iniziale con un vantaggio di 35-20. La squadra ha mostrato un gioco fluido e dinamico, con passaggi precisi e tiri da tre punti che hanno infiammato il pubblico. Shavon Shields, in particolare, ha brillato con una serie di canestri spettacolari, dimostrando di essere in grande forma.

La reazione di Varese

Nonostante il punteggio sfavorevole, Varese ha cercato di reagire nel secondo quarto, mostrando segni di miglioramento. Tuttavia, l’Olimpia ha mantenuto il controllo della partita, rispondendo a ogni tentativo di rimonta con una difesa solida e contropiedi letali. La squadra di coach Messina ha chiuso il primo tempo con un vantaggio di 60-45, lasciando intravedere la possibilità di un secondo tempo ancor più emozionante.

Un secondo tempo da incorniciare

Il terzo quarto ha visto l’Olimpia Milano continuare a spingere sull’acceleratore, aumentando il divario con un gioco corale che ha coinvolto tutti i giocatori. La difesa di Varese, purtroppo, ha faticato a contenere le iniziative offensive dei milanesi, che hanno chiuso il terzo quarto con un punteggio di 90-68. L’ultimo periodo è stato una formalità, con Milano che ha gestito il vantaggio e ha continuato a segnare, portando a casa una vittoria che rimarrà nella memoria dei tifosi.

Le parole di coach Messina

Dopo la partita, il coach dell’Olimpia, Ettore Messina, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra: “Abbiamo giocato un basket di alto livello, sia in attacco che in difesa. Ogni giocatore ha contribuito e questo è ciò che vogliamo vedere. Dobbiamo continuare su questa strada per affrontare le prossime sfide”.