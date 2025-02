Il Novara cerca la quarta vittoria esterna contro una Pro Vercelli in forma.

Il contesto del derby

Il derby del Sesia, che si svolgerà lunedì 3 gennaio al “Piola” di Vercelli, rappresenta un momento cruciale per il Novara. La squadra, reduce da un’importante vittoria all’andata, punta a bissare il successo e conquistare la quarta vittoria esterna. Con la chiusura del mercato invernale alle porte, il direttore sportivo Federico Boveri ha lavorato intensamente per rinforzare la rosa, apportando cambiamenti significativi sia in entrata che in uscita. La squadra è pronta a scendere in campo con un mix di esperienza e gioventù, cercando di mantenere alta la concentrazione e la determinazione.

Le operazioni di mercato

Il mercato invernale ha visto il Novara attivo, con diversi giocatori che hanno lasciato la squadra, tra cui i difensori Migliardi, Riccardi e Lancini, e alcuni centrocampisti come Jelenic e Cancola. Allo stesso tempo, sono arrivati nuovi innesti, tra cui il difensore Gagliardi in prestito dal Genoa e gli attaccanti Asencio e Da Graca. Quest’ultimo ha già dimostrato il suo valore segnando nel derby del Ticino, portando entusiasmo e aspettative tra i tifosi. Mister Giacomo Gattuso, consapevole della pressione che la squadra dovrà affrontare, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non farsi distrarre dalle dinamiche di mercato.

Le sfide in campo

La Pro Vercelli, dal canto suo, arriva a questo derby con una striscia positiva di quattro partite, avendo ottenuto undici punti nelle ultime otto gare sotto la guida del tecnico Marco Banchini. Nonostante le assenze per infortuni, la squadra è determinata a sfruttare il fattore campo e a mettere in difficoltà il Novara. Il capitano e goleador Comi, tornato dalla squalifica, sarà un elemento chiave per la Pro Vercelli, mentre il Novara dovrà fare a meno di Ganz, infortunato. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica.