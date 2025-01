Una prestazione eccezionale di Zach LeDay guida l'Olimpia alla vittoria

Una vittoria fondamentale per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Panathinaikos, battendo i campioni in carica con un punteggio di 87-75 all’Unipol Forum. Questo successo rappresenta la tredicesima vittoria della stagione per la squadra milanese, consolidando la loro posizione nella competizione di Eurolega. La partita si è rivelata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande determinazione sin dal primo quarto.

Un match equilibrato fino alla fine del terzo quarto

Il primo quarto ha visto un equilibrio perfetto, con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo. Tuttavia, nel secondo quarto, l’Olimpia ha iniziato a prendere il controllo, grazie a un piccolo scatto che ha portato a un vantaggio iniziale. Il Panathinaikos, però, non si è dato per vinto e ha ritrovato la parità all’inizio del terzo quarto, dimostrando la propria resilienza. Ma è stato nel finale del terzo quarto che l’Olimpia ha dato una svolta decisiva alla partita, con un parziale di 9-0 che ha portato il vantaggio a +16.

LeDay e la gestione del finale

Negli ultimi dieci minuti, l’Olimpia ha gestito il vantaggio con grande abilità, rispondendo ai tentativi di rientro del Panathinaikos. Nonostante gli sforzi degli avversari, la squadra milanese ha mantenuto il controllo della partita, chiudendo con un punteggio che riflette il loro dominio nel secondo tempo. Zach LeDay è stato il protagonista indiscusso, segnando 33 punti e catturando 8 rimbalzi, mentre Mannion ha contribuito con 14 punti. La prestazione della squadra è stata complessivamente solida, con Gillespie e Shields che hanno aggiunto rispettivamente 11 e 10 punti.

Le statistiche dei protagonisti

Per il Panathinaikos, Kostas Sloukas ha cercato di tenere viva la speranza con 22 punti e 6 assist, mentre Nunn ha segnato 18 punti. Cedi Osman ha contribuito con 12 punti, ma non è bastato per fermare l’Olimpia. La squadra greca ha dovuto affrontare la decima sconfitta della stagione, mentre l’Olimpia si prepara a continuare la sua corsa in Eurolega con rinnovato entusiasmo e determinazione.