Una vittoria che riaccende le speranze europee per l'Olimpia Milano.

Una vittoria inaspettata

L’EA7 Milano ha compiuto un’impresa straordinaria, battendo il Panathinaikos 87-75 in una partita che rimarrà nella storia del club. Nonostante le difficoltà, con ben sei giocatori infortunati, la squadra ha dimostrato un carattere e una determinazione eccezionali. La vittoria contro i campioni d’Europa in carica è un chiaro segnale delle ambizioni dell’Olimpia Milano nel panorama europeo.

Zach LeDay, il protagonista indiscusso

Il vero eroe della serata è stato senza dubbio Zach LeDay, che ha messo a segno 33 punti, 8 rimbalzi e una valutazione complessiva di 39. La sua prestazione è stata celebrata dai tifosi con cori di “mvp”, un riconoscimento che sottolinea l’importanza del suo contributo. LeDay ha dimostrato una grande versatilità, segnando con precisione sia da due che da tre punti, e ha anche gestito bene i momenti di pressione, portando la sua squadra alla vittoria.

Una squadra unita nonostante le avversità

La vittoria dell’EA7 Milano è ancora più significativa considerando le assenze pesanti. Con Mirotic, Nebo, Causeur, Ricci, Flaccadori e Diop out, le rotazioni si sono ridotte a soli otto elementi. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire, mostrando una coesione e un spirito di gruppo che hanno fatto la differenza. Coach Ettore Messina ha elogiato i suoi giocatori per la loro resilienza e capacità di affrontare le difficoltà, dimostrando che l’Olimpia Milano è pronta a lottare per i suoi obiettivi anche in condizioni avverse.