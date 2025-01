Un successo che rilancia le ambizioni dell'Armani dopo una serata difficile

Un riscatto atteso

La serata di ieri ha segnato un momento cruciale per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha saputo risollevarsi dopo una delle sue peggiori prestazioni in Eurolega. La squadra, guidata da un eccezionale Zach LeDay, ha battuto il Panathinaikos Atene con un punteggio di 87-75, restituendo così smalto alle proprie ambizioni europee. Nonostante una panchina affollata di infortuni, Milano ha dimostrato di avere una profondità di roster invidiabile, con giovani talenti pronti a farsi valere.

LeDay protagonista indiscusso

Zach LeDay ha brillato come una stella, mettendo a segno 33 punti con un’efficacia impressionante (7/10 da due e 5/7 da tre). La sua performance ha galvanizzato i compagni e il pubblico del Forum, che ha assistito a un match ricco di emozioni. LeDay ha dichiarato: “Grazie alla squadra e al coach. Ho cercato di controllare ciò che posso e di portare la mia mentalità da guerriero in campo. Sapevamo che avremmo dovuto dare il massimo contro i campioni d’Europa, e così abbiamo fatto”. La sua determinazione è stata contagiosa e ha ispirato l’intera squadra.

Una partita combattuta

Il match è iniziato in modo equilibrato, con Milano che ha trovato il ritmo grazie a Gillespie e Mannion. Tuttavia, il Panathinaikos ha risposto colpo su colpo, mantenendo la partita in bilico. La svolta è arrivata quando Milano ha iniziato a difendere con intensità, recuperando palloni e trasformandoli in punti. La panchina ha dato un contributo fondamentale, con Caruso e Gillespie che hanno dominato sotto le plance, portando Milano a un vantaggio di 11 punti nel terzo quarto. Nonostante i tentativi di rimonta degli avversari, l’Armani ha mantenuto il controllo del gioco, chiudendo la partita con un margine di sicurezza.

Prossimi impegni e aspettative

Con questa vittoria, l’EA7 Emporio Armani Milano si prepara ad affrontare il derby contro l’Openjobmetis Varese, un incontro che promette di essere ricco di emozioni. La squadra è determinata a continuare su questa strada, sfruttando l’energia e la fiducia guadagnate in questa partita. Gli allenatori e i giocatori sono consapevoli che ogni incontro in Eurolega è cruciale e che la continuità delle prestazioni sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.