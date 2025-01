Una vittoria che rilancia le ambizioni europee dell'Armani dopo una serata difficile.

Una serata di riscatto per Milano

La EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato di avere una grande resilienza, risorgendo dalle ceneri di una delle sue peggiori prestazioni in Eurolega. Dopo la pesante sconfitta subita a Istanbul, i milanesi hanno affrontato il Panathinaikos Atene con determinazione, conquistando una vittoria convincente per 87-75. Questa partita non solo ha riportato il sorriso sui volti dei tifosi, ma ha anche riacceso le speranze di un cammino europeo di successo.

LeDay protagonista indiscusso

Il protagonista indiscusso della serata è stato Zach LeDay, che ha messo a segno ben 33 punti, dimostrando una forma straordinaria. Con un impressionante 7/10 da due e 5/7 da tre, LeDay ha guidato la squadra con la sua energia e il suo spirito combattivo. “Grazie alla squadra e al coach – ha dichiarato LeDay – ho cercato di controllare ciò che posso e di portare la mia mentalità da guerriero in campo. Sapevamo che avremmo dovuto dare il massimo contro i campioni d’Europa, e così abbiamo fatto”.

Una squadra unita nonostante le assenze

Nonostante una panchina affollata di infortuni, Milano ha saputo trovare la forza per prevalere. Con i giovani Garavaglia e Suigo in panchina per fare numero, la squadra ha dimostrato che la vera forza risiede nell’unione. Gillespie e Caruso hanno contribuito in modo significativo, combinando 15 punti e 10 rimbalzi, dimostrando che ogni membro della squadra è fondamentale per il successo collettivo. La partita ha visto Milano partire bene, con Gillespie e Mannion che hanno messo a segno punti cruciali, mentre il Panathinaikos ha risposto con Nunn, mantenendo la sfida in equilibrio.

Un finale di partita emozionante

Il match ha avuto un finale emozionante, con Milano che ha saputo mantenere il vantaggio e gestire la pressione. Dopo un terzo quarto in cui i greci hanno tentato di riavvicinarsi, l’Armani ha risposto con determinazione, portando il punteggio a 74-59 grazie a un canestro di Gillespie. La folla del Forum ha esploso di gioia quando LeDay ha colpito dall’arco, portando Milano a un vantaggio decisivo. Con questa vittoria, l’EA7 si prepara ora ad affrontare il derby contro l’Openjobmetis Varese, un incontro che promette di essere altrettanto avvincente.