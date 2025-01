L'EA7 Emporio Armani trionfa con una prestazione straordinaria di Zach LeDay.

Una vittoria che fa la storia

L’EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato di avere il cuore e la determinazione necessari per affrontare le sfide più difficili, battendo il Panathinaikos con un punteggio di 87-75. Questa vittoria non è solo un risultato, ma un segnale forte di ripresa e resilienza per la squadra, che ha saputo superare momenti di difficoltà e mantenere il controllo della partita fin dal primo quarto.

LeDay: il protagonista indiscusso

Zach LeDay è stato senza dubbio il protagonista della serata, con una performance da 33 punti e 8 rimbalzi. La sua capacità di segnare in momenti cruciali ha spezzato l’equilibrio della partita, portando l’Olimpia a un parziale di 10-0 che ha cambiato le sorti del match. LeDay ha dimostrato di essere un leader in campo, capace di ispirare i compagni e di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più tesi.

Una difesa solida e un attacco incisivo

La difesa dell’EA7, guidata da Freddie Gillespie e Willie Caruso, ha costretto gli avversari a lavorare duramente per trovare il canestro. La guardia montata da Bolmaro su Kendrick Nunn è stata fondamentale per limitare le opzioni offensive del Panathinaikos. In attacco, oltre ai punti di LeDay, anche Nico Mannion e Shavon Shields hanno contribuito in modo significativo, creando opportunità e segnando canestri decisivi. La squadra ha mostrato un gioco di squadra esemplare, con passaggi precisi e movimenti coordinati.

Dopo la partita, Coach Ettore Messina ha elogiato i suoi giocatori per l’impegno e la qualità dimostrata. Ha sottolineato l’importanza del supporto del pubblico, che ha creato un’atmosfera elettrica. Messina ha anche parlato della necessità di recuperare alcuni giocatori infortunati, ma ha espresso fiducia nel gruppo attuale, evidenziando come ogni membro della squadra abbia dato il massimo. La vittoria contro il Panathinaikos rappresenta un passo importante per l’EA7, che punta a consolidare la propria posizione in Euroleague.