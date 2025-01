La squadra di Messina affronta una situazione difficile, ma punta a sorprendere i greci.

Un incontro di grande importanza

Questa sera, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Panathinaikos in un match che promette emozioni forti e un’atmosfera elettrica al Forum di Assago. Con il palazzetto esaurito, i biancorossi cercano di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, mentre i greci, campioni d’Europa, arrivano con la voglia di consolidare la loro posizione in classifica. La partita, che avrà inizio alle 20.30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Situazione attuale delle squadre

Attualmente, l’Olimpia Milano si trova in una situazione di emergenza, con diversi giocatori chiave assenti per infortunio, tra cui Mirotic e Ricci. Coach Ettore Messina ha dichiarato che servirà coraggio per affrontare una squadra di grande valore come il Panathinaikos. Nonostante le difficoltà, l’Olimpia è determinata a lottare e a dare il massimo per i propri tifosi, cercando di invertire la rotta dopo un periodo difficile.

Le parole di Messina e le aspettative

Messina ha sottolineato l’importanza di affrontare il match con la giusta mentalità: “Anche se la partita potrebbe sembrare dal pronostico segnato, davanti ai nostri tifosi intendiamo affrontare il Panathinaikos con coraggio”. La squadra è consapevole delle sfide che l’attendono, ma è pronta a dare battaglia. Con un record di 12 vittorie e 11 sconfitte, l’Olimpia ha bisogno di punti per avvicinarsi alla zona play-in e non può permettersi ulteriori passi falsi.

Il contesto della Eurolega

La Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sta vivendo momenti intensi, con squadre che lottano per le posizioni di vertice e per la qualificazione ai playoff. Il Panathinaikos, attualmente quarto in classifica con un record di 14-9, è reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite e cercherà di ritrovare la vittoria in un campo ostico come quello di Milano. La competizione è serrata e ogni partita può rivelarsi decisiva per il futuro delle squadre coinvolte.